Si spera e si attende. Il ragazzo di 26 anni aggredito dal branco a Marina di Pisa è ancora in prognosi riservata. I medici stanno provando a diminuire la sedazione per vedere le reazioni e attendere l’eventuale risveglio. Un momento che anche gli investigatori stanno aspettando per poterlo ascoltare. Solo lui può raccontare che cosa sia successo. Il giovane avrebbe reagito verbalmente dopo che il gruppo aveva fatto apprezzamenti volgari nei confronti della sua fidanzata, venendo poi aggredito con calci e pugni. La vittima ha riportato una ferita alla testa ed è stata operata per un’emorragia cerebrale

"Lo hanno aggredito alle spalle", riferisce la fidanzata. Buttato a terra per poi colpirlo "a calci". La madre rilancia l’appello per cercare testimoni ("chi sa parli"). "Un grave episodio - lo definisce il sindaco di Pisa Michele Conti dopo l’inaugurazione della piazza Gorgona a Marina – Stamani presto ho sentito il prefetto e il questore e ho chiesto un’attenzione particolare a questa indagine. I colpevoli devono essere individuati e colpiti in modio esemplare". E ancora. "Il litorale ha bisogno di certezze sulla sicurezza. Nelle prossime ore mi auguro che ci sia una svolta. La città e la sua costa non sono disponibili a essere sotto scacco di quattro manigoldi che hanno messo a rischio la vita di questo ragazzo al quale rivolgo i miei auguri di pronta guarigione". Sui controlli risponde: "I vigili fanno quello che possono con 1400 ettari di pineta e tre località grandi.Abbiamo chiesto al prefetto di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine .

Non è il primo episodio sul litorale e neppure a Pisa. Altri due i pestaggi a giugno e luglio sul lungomare. E poi ci si sono le bande di ragazzini che di notte, in spiaggia, bevono, rovesciano sdraio, fanno danni. "All’alba ne vedi amo decine in piazza Belvedere (quella principale a Tirrenia) 13, 15, 16enni". Con poliziotti e carabinieri ‘tarati’ per sorvegliare una città e un territorio di 90mila abitanti ai quali, però, si dovrebbero aggiungere turisti, universitari e pendolari della salute nel grande policlinico di Cisanello.

"Il punto è sempre a monte – commenta Simona Cotroneo, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del Progetto Fair Play di Paim – Occorre intercettare i segnali per non arrivare a questi espisodi drammatici. Due le soluzioni: prevenzione a scuola (dell’infanzia) per imparare a sentire e gestire le emozioni, c’è spesso una disconnessione, e gli interventi mirati quando le cose accadono. Certo è che gli adolescenti si sono sentiti spesso invisibili in questa pandemia". E ora si fanno sentire.