La Nuova Metinvest Adria. Si discute sui numeri reali

PIOMBINO (Livorno)Nuova acciaieria Metinvest Adria: la società ha incontrato i sindacati al ministero per fare il punto sugli organici della fabbrica (investimento da 2,5 miliardi di euro) che sarà realizzata a Piombino. Un incontro nel quadro della firma dell’Accordo di programma prevista per luglio durante il vertice Italia-Ucraina a Roma. La dirigenza Metinvest Adria con l’ad Luca Villa si è dichiarata pronta a prendere 1100 dipendenti, comprensivi degli addetti all’acciaieria e logistica. I sindacati hanno preso atto dell’annuncio che considerano un punto di partenza nella trattativa. Una vicenda complessa perché bisogna considerare che ci sono da ricollocare i lavoratori della storica Acciaieria ora gestita da Jsw, molti dei quali sono in cassa integrazione. "È chiaro – hanno dichiarato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Lorenzo Fusco, segretario Uilm – che in futuro e fino al completamento del passaggio dei lavoratori fra le due società, Jsw dovrà continuare a garantire i livelli occupazionali attraverso l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Il confronto sul piano occupazionale dovrà definire i numeri, modalità e tempistiche per il passaggio dei lavoratori in considerazione che Metinvest inizierà la produzione nel 2029". "È ovvio che gli ingressi in Metinvest dovranno essere anticipati, rispetto all’avvio della produzione, per far effettuare i corsi di riqualificazione professionale". "Abbiamo manifestato preoccupazione sullo stallo della situazione di Jsw - proseguono Cgil e Fiom nazionale - occorre che si sblocchi la situazione e Jsw decida cosa vuol fare visto che occupa i 1300 lavoratori interessati che arrivano a 1500 con le altre società controllate. Ma soprattutto il governo intervenga perché la situazione rischia di bloccare la nuova reindustrializzazione di Metinvest-Danieli". Maila Papi