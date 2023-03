La parrocchia diventa rock: dopo l’aperitivo per i maturandi arriva la “Notte di gioia”

Gipo Montesanto

Padre Michele e i maturandi: aperitivo in Santa Caterina / Video

Livorno, 15 marzo 2023 – Dopo il successo dell’aperi-maturità dell’altra sera, a 100 giorni dall’inizio dell’esame per i maturandi, che si è tenuto nei locali della chiesa di Santa Caterina in Venezia per iniziativa del vulcanico parroco don Michele Esposto, adesso si va oltre.

Padre Esposto ha infatti aderito alla proposta della Pastorale giovanile di Livorno voluta dalla Diocesi per coinvolgere i giovani: la "Not(t)e di gioia”.

Si tratta di un’iniziativa che prevede cinque serate di musica dal vivo che si concludono con l’adorazione eucaristica.

Si inizia subito: da questo sabato 18 marzo alle 21.30. Poi a seguire una volta al mese. Location prescelta sempre la chiesa di Santa Caterina in piazza dei Domenicani.

La scelta del luogo non è casuale: qui infatti ogni week end si ritrovano tanti ragazzi nelle serate della movida. In questa zona della città di concentra la maggior parte dei locali dove i giovani trascorrono le serate e le nottate nei fine settimana, nel bene (il divertimento) e nel male (lo sballo alcolico con l’abuso di sostanze stupefacenti).

L’offerta della Pastorale giovanile della Diocesi di Livorno è un’assoluta alternativa: tanta musica per una ’Not(t)e di gioia’ e adorazione eucaristica con il sound dei cantanti di ’Christian Music’ e cover band che si ritroveranno insieme per dar vita ad uno spettacolo che gli organizzatori assicurano "sarà coinvolgente".

Ci sarà la possibilità di guardare insieme i video delle canzoni, di approfondirne i testi e di parlare con gli autori dei brani. Dalle 23 alle 24 poi un’ora di adorazione silenziosa per rendere grazie e offrire tutta la gioia della serata nelle mani del Signore.

Le serate in calendario dopo quella di sabato prossimo sono: 15 aprile, 27 maggio, 7 giugno e 15 luglio. sono aperte a tutti.

Il primo cantautore, Gipo Montesanto, ha invitato tutti i giovani a partecipare a la ’Not(t)e di gioia’ con un messaggio su https://youtu.be/dXPvgKxukG0.

Gipo Montesanto si presenta così sui canali social: "Sono un cantautore di ’Christian Music’, originario di Catania, vivo e lavoro nella provincia di Pisa. Perché lo faccio? Semplice: #perunagioiapiùgrande”​.

La “Christian Music” che origine ha? La musica di ispirazione cristiana include la musica cristiana contemporanea, il rock cristiano, il Christian metal, i canti di lode contemporanei, il gospel e la musica cristiana hip hop. L’origine della musica cristiana parte dalle Chiese evangelicali del Nord America e in un secondo momento, dopo il Concilio Vaticano II, è stata parzialmente accolta anche dal mondo cattolico. Chi ascolta musica cristiana è spesso già cristiano, tuttavia la musica di ispirazione cristiana è utilizzata per l’evangelizzazione.

Monica Dolciotti