La Provincia di Livorno: “Crediamo nello sviluppo dell’aeroporto dell’Elba”

Isola d’Elba (Livorno), 4 aprile 2023 – “La Provincia di Livorno crede fortemente nello sviluppo dell'aeroporto dell'Isola d'Elba, infrastruttura essenziale per dare sostanza alla continuità territoriale, e che la crescita di questa infrastruttura sia da considerarsi un vantaggio per la promozione del nostro territorio. Sono ormai diversi anni che la Regione Toscana si è resa disponibile ad impegnare risorse per questo tipo di investimento, aspettandosi però una risposta condivisa da tutto il comprensorio territoriale. Dopo tutto questo tempo è arrivato dunque il momento che tale risposta sia data e che vengano politicamente assunte le responsabilità di certe scelte e delle loro conseguenze”.

Lo affermano in una nota la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini e il consigliere provinciale, Andrea Solforetti, sul potenziamento dello scalo di Marina di Campo. “È una decisione che per essere presa ha avuto così tanto tempo a disposizione, da non poter certo essere definita 'calata dall'alto - aggiungono - Il futuro dell'aeroporto elbano passerà quindi da un referendum consultivo dal quesito più che opinabile, non tenendo comunque in considerazione un Piano Operativo approvato in consiglio comunale (e quindi dai cittadini) dove, seppur subordinati alla formazione di uno studio di fattibilità, '... sono individuati obiettivi di sviluppo, riqualificazione funzionale, ampliamento degli spazi e dei servizi complementari”.

"Dispiace, con tutta sincerità - concludono -, che la scelta del futuro di un'opera comprensoriale non debba essere ampliata all'intera comunità dell'isola che rappresenta e al cui servizio è dedicata”.