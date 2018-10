Livorno, 25 ottobre 2018 - Salvo Noè, psicoterapueta di fama internazionale, di ritorno dalla Spagna, sarà in conferenza al Grand Hotel Palazzo di Livorno domani, per iniziativa del Centro Studi Ausonia presieduto da Giancola Adilardi. La referente provinciale è Maria Cristina Nicosia. Lo psicoterapeuta Noè, docente e scrittore, sarà dunque a Livorno per l'incontro sul tema "L'osservatore e l'opera d'arte", ovvero intratterrà il pubblico sulla psicologia dell'arte. Ed è possibile prenotare il posto per la conferenza chiamando il numero 351-9357210.

Al termine presenterà anche il suo ultimo libro "Vietato lamentarsi. Usa il tuo tempo per fare il bene per te e per la società”, un testo che contiene al suo interno la prefazione di Papa Francesco. In questa sua ultima fatica, Noè desidera mandare dei messaggi forti, perché forti sono le necessità di aiuto delle società come le nostre. In qualità di esperto di psicologia sociale, cerca di osservare e di capire, non solo come si presenta la realtà individuale di ogni persona, ma pure quella collettiva e di massa, chiedendosi come possiamo fare tutti insieme per cambiare le cose negative. E per evitare un peggioramento sociale, per spingerci verso un miglioramento progressivo. L'appuntamento dunque è per venerdì 26 ottobre alle 17, nella Sala Stucchi al Grand Hotel Palazzo, sul viale Italia 195.