“La security è intervenuta”: aggressione in discoteca, parla la proprietà del locale

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 31 luglio 2023 – La proprietà della discoteca Decò di Capoliveri interviene con una nota del proprio legale Arturo Gioffredi del Foro di Milano per fornire alcune precisazioni sull’episodio avvenuto nella discoteca e di cui La Nazione e Il Telegrafo hanno pubblicato la notizia.

"L’episodio ripreso con filmato – spiega il legale – deve essere inserito in un contesto in cui gli addetti alla sicurezza hanno agito tempestivamente e in modo professionale, bloccando le persone coinvolte nella lite violenta. In particolare sono intervenuti tre addetti alla sicurezza dell’agenzia specializzata in security alla quale si rivolge la discoteca. Uno ha prima allontanato un aggressore che si accaniva a colpire una persona che era per terra, bloccando quello per terra e nel contempo tentando di proteggerlo da ulteriori colpi. I suoi due colleghi hanno trattenuto altre persone coinvolte tra le quali uno è riuscito a sfuggire alla presa e ha sferrato un calcio al ragazzo che era bloccato per terra. Tutti i ragazzi coinvolti, anche quello colpito per terra, hanno abbandonato la discoteca autonomamente e senza che sia intervenuta ambulanza. Il fatto è avvenuto, appena fuori dall’ingresso della discoteca, intorno alle tre del mattino tra il 19 e 20 luglio e la serata è proseguita normalmente. Erano in servizio sei addetti alla sicurezza".