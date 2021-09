di Michela Berti "Io non dormo più, dall’agitazione. Ci devono mandare l’esercito perché noi abbiamo paura. Questa non è vita. E’ il Bronx". Alessandra Locarini vive in zona Buontalenti ed è un fiume in piena dopo una notte di fuoco e fiamme. "Erano tutti giovani stranieri che si picchiavano con i bastoni, urlavano. Fumogeni. Un macello, guardi. Indescrivibile. Mi prendono gli attacchi di panico e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il...

"Io non dormo più, dall’agitazione. Ci devono mandare l’esercito perché noi abbiamo paura. Questa non è vita. E’ il Bronx". Alessandra Locarini vive in zona Buontalenti ed è un fiume in piena dopo una notte di fuoco e fiamme. "Erano tutti giovani stranieri che si picchiavano con i bastoni, urlavano. Fumogeni. Un macello, guardi. Indescrivibile. Mi prendono gli attacchi di panico e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sindaco faccia qualcosa altrimenti la prossima volta che si va a votare io strappo la scheda". Una maxi rissa che ha visto scontrarsi bande dominate dai tunisini che vogliono dominare la rete dello spaccio di droga. E il pentagono del Buontalenti è diventato il quartier generale della criminalità. Così mercoledì notte mentre i livornesi per bene erano confinati in casa, la strada era teatro di una vera e proprio guerriglia urbana. Spade, bastoni e una pistola (risultata poi una scacciacani). Distrutti tavoli e sedie del pub ’Ex Victor’ con i clienti e il titolare asserragliati nel locale. "Se le istituzioni non prendono provvedimenti – dice una commerciante della zona che preferisce mantenere l’anonimato per paura di ritorsioni – si rovina un centro. Hanno spostato i criminali da piazza del Mille a via Buontalenti". E ieri mattina il prefetto Paolo D’Attilio ha subito convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Forze dell’ordine, sindaco Luca Salvetti, il questore Roberto Massucci e il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco che ha aperto un procedimento per rissa aggravata. Al vaglio i filmanti e le fotografie fatte dai cittadini affacciati ai piani alti delle abitazioni di via Buontalenti. Immagini che cercheranno di dare un nome ai criminali che hanno tenuto in scacco per una notte il centro città. "Livorno non è questa – dice il prefetto D’Attilio – ed è importante dare da subito una risposta decisa a quanto accaduto. Stasera (ieri, ndr) saranno subito rafforzate le pattuglie nella zona". Pugno duro del questore Roberto Massucci: le scorse ore le Volanti hanno arrestato due pericolosi con precedenti penali per furti e spaccio. Arrestato in zona Buontalenti anche un cittadino del Gambia del ’98 in ottemperanza all’applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Livorno.