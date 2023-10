La Silver Air abbandona l’isola d’Elba: “Non torneremo, ci aspettavamo più zelo”

Isola d’Elba (Livorno), 12 ottobre 2023 – L’isola d’Elba vola basso. Anzi è rimasta senza ali. Sul sito della Compagnia Silver Air compare un laconico messaggio: "Con il 31 ottobre terminano tutti i voli di Silver Air da Marina di Campo in Continuità Territoriale". La compagnia che garantisce i voli della continuità territoriale aerea con Pisa e Firenze se ne va. Maurizio Furio, responsabile delle relazioni della compagnia con l’Elba e dell’ufficio della general manager Dina Peverelli, non usa perifrasi: "Abbandoniamo l’Elba e non torneremo, siamo stati molto seri in questi anni anche difficili, e ci aspettavamo più zelo. Già dopo la scadenza del primo bando (dal 2014 al 2017) sono passati anni prima di rifarne un altro. Si è lasciato scadere il bando che avevamo dal 2020 al 2023 senza far nulla. Ma all’Elba c’è poca capacità di dare seguito alle parole con i fatti. Si sono fatte molte chiacchiere ma la convocazione della Conferenza dei Servizi non è mai stata indetta dalla Regione". Parole amare che sottolineano quanto per l’imprenditore ceco (i soci Daniel Prusa e Jan Mali) la situazione sia compromessa. "La Regione ha usato la scusa del mancato allungamento della pista per non rinnovare la continuità territoriale, anche se per il nostro aereo da 16 posti (LET410) la pista era sufficiente". "Abbiamo lavorato con una presenza media di voli del 40%. Adesso abbiamo terminato il nostro compito – ha aggiunto Furio – trovate qualcun altro, sempre che ci sia un vero interesse, perché ne dubito".

di Valerie Pizzera