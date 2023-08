La spiaggia dei Tre Ponti è di nuovo sommersa. Ma di alghe secche

Livorno, 9 agosto 2023 – La spiaggia dei Tre Ponti, l’unico arenile pubblico un tempo dato in gestione e attrezzato, anche quest’anno è rimasta orfana di un gestore. Dopo le ultime mareggiate le alghe l’hanno di nuovo ricoperta. Era successo anche a inizio stagione e dopo le proteste dei bagnanti che la frequentano, il Comune incaricò la ditta competente per farle rimuovere.

Ora il problema si è ripresentato in questo inizio di agosto dalle condizioni meteorologiche anomale. Ma visto che per i prossimi giorni fino a dopo Ferragosto, le condizioni meteo saranno favorevoli (sole e bel tempo) c’è da sperare che il Comune provveda di nuovo a far pulire la spiaggia dei Tre Ponti sommersa da montagne di alghe mano a mano sempre più maleodoranti, come osservano i bagnanti.

L’anno scorso la spiaggia dei Tre Ponti rimase senza gestore perché pur messa a gara, non si fece avanti nessuno. Nonostante il bando offrisse condizioni allettanti, la base di gara a 3.374 euro per 1120 metri quadrati di spiaggia a disposizione, alla scadenza per la presentazione delle offerte il 15 giugno, la gara andò o deserto.

Quest’anno la gara non è stata bandita per un duplice motivo: per il cantiere attiguo della pista ciclabile tirrenica (i lavori sul primo tratto sono quasi finiti) e per il cantiere per il nuovo ponte alla foce del rio Ardenza (opera del Genio civile regionale per la messa in sicurezza idraulica post alluvione 2017).

Il Genio Civile ha affidato nell’ottobre 2022 i lavori per il nuovo ponte alla Rti Consorzio stabile grandi opere Scarl e Consorzio Stabile Santa Chiara Scarl. Avrenno diciotto mesi per realizzare l’opera che costa 7.265.000 euro. Ma serve prima lato terra una viabilità alternativa.

di Monica Dolciotti