Piombino 26 settembre 2019 - I grandi classici: dal Faust di Goethe al Don Chisciotte di Cervantes, dal Romeo e Giulietta di Shakespeare alla Locandiera di Goldoni e grandi interpreti come Giuliana De Sio, Isa Danieli, Sandro Lombardi, Alessio Boni e Amanda Sandrelli. Capisaldi del teatro e della letteratura occidentale – adattati o riletti da drammaturghi e registi contemporanei – scandiscono la nuova stagione del Teatro Metropolitan di Piombino. Un cartellone di alto profilo e grande spettacolarità che abbina la riflessione sui temi legati all’uomo e alla società con la leggerezza del sorriso e del divertimento.La stagione, che nasce, come sempre, dalla collaborazione fra Amministrazione Comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconfermato primo circuito multidisciplinare in Italia), mantiene gli otto titoli in cartellone – sette di prosa e uno di danza – e la rassegna di concerti con l’Orchestra della Toscana. Un progetto culturale che il pubblico di Piombino dimostra di apprezzare ogni anno sempre di più. Infatti, gli abbonamenti nelle ultime stagioni sono aumentati in maniera progressiva fino ad attestarsi su un numero importante: 664 sottoscrizioni, con una media di 807 spettatori. Un risultato importante che testimonia la crescente richiesta di teatro da parte del territorio, quale effetto positivo della pluralità dell’offerta e della solidità del sistema. l sipario si alza quindi giovedì 14 novembre, ore 21 come per tutti gli spettacoli – con Isa Danieli e Giuliana De Sio, che portano in scena Le Signorine. Gianni Clementi firma un testo che combina comicità e malinconia. In un piccolo appartamento vivono due sorelle zitelle, Addolorata e Rosaria, offese da una natura ingenerosa, che trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È la fotografia di una società attuale sempre più portata a considerare “il mondo fuori” come il nemico. A seguire – mercoledì 4 dicembre – Ale e Franz sono protagonisti di Romeo & Giulietta - Nati sotto contraria stella. Dalla storia di Romeo e Giulietta, Leo Muscato – tra i più attivi registi di opera e prosa – ha tratto uno spettacolo i cui sette vecchi comici girovaghi (tutti uomini) provano a interpretare la storia nel più autentico spirito elisabettiano.