La startup livornese Seares è finalista al “Blue Invest Day”

Seares Livorno

Livorno, 13 marzo 2023 – La livornese Seares è una delle due startup innovative che l'Italia ha schierato tra le sedici finaliste selezionate a livello europeo il 9 marzo al Blue Invest Day, principale evento europeo di matchmaking sulla blue economy che riunisce innovatori, imprenditori e investitori, promosso dalla Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei).

Il nome dell'azienda deriva dall'unione di sea (mare) e res intesa sia come research (ricerca) che come res (dal latino cosa, ricchezza): la ricerca applicata alle ‘cose di mare’. Movimento, dinamicità, forza, energia sono i valori su cui si fonda la filosofia di Seares e che hanno consentito di sviluppare l'innovativo sistema di ormeggi che ricava energia pulita dal moto ondoso.

"Siamo veramente felici che Seares sia stata selezionata per concorrere alla finale del 9 marzo 2023 presso la Royal Library di Bruxelles nella categoria 'Net Zero and Decarbonisation' - ha dichiarato Giorgio Cuce, fondatore e ceo di Seares, che fa parte del coordinamento startup di Confindustria Livorno Massa Carrara -. In quella sede presenteremo la nostra visione sui porti del futuro, luoghi sempre più smart ed ecosostenibili. Seares fin dal principio idea e progetta infatti i suoi prodotti in ottica di circolarità. La scelta dei materiali usati ne è l'emblema: gli acciai sono rifondibili per dar vita a nuovi Seadamp e l'olio è prodotto da oltre il 70% da fonti vegetali e 100% biodegradabile. La nostra start up contribuisce a rendere imbarcazioni e porti più green supportandoli nell'affrontare le sfide della transizione energetica, verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo”.