La storia di Livorno scorre nel suo cuore: in Fortezza Nuova la mostra digitale dedicata a Buontalenti / Video

Livorno, 25 luglio 2023 - La mostra digitale dedicata a Bernardo Buontalenti in Fortezza Nuova è realtà. Di martedì mattina la presentazione del progetto, realizzato con la collaborazione di Proforma videodesign, sotto la supervisione del direttore artistico Niccolò Mazzantini.

Il Telegrafo ha avuto modo di accedere in anteprima ai locali della Fortezza Nuova per toccare con mano le novità portate da questa mostra digitale seguendo un percorso espositivo lungo la Sala degli Archi, la Sala del Forno e del Tunnel della Fortezza.

Per «valorizzare la storia» è stato fatto un passo verso le nuove tecnologie: «Come un perno tra passato e futuro, la Fortezza ospita ambienti immersivi e suggestivi, spazi virtuali navigabili in realtà virtuale e videoinstallazioni che indagano le tappe fondamentali della fondazione di Livorno e l’incidenza sul suo destino delle visionarie intuizioni di Buontalenti», hanno spiegato gli organizzatori della mostra.

Come noto, il Buontalenti è stato, tra le tante cose, architetto, scenografo, scultore e personalità influente e immaginifica del rinascimento. Ha progettato nel corso della sua vita dimore, interventi urbanistici, fortificazioni e allestimenti, nella Toscana della seconda metà del ‘500.

Livorno conserva un legame speciale per merito del suo ingegno e grazie al sodalizio di lunga data con Francesco I, Granduca di Toscana, figlio di Cosimo I de Medici, che all’amico d’infanzia commissionò il progetto del Pentagono. La prima pietra della città, nel 1577, fu simbolicamente attribuita all’architetto per la modernità con cui la concepì. Il suo disegno originario, poi rivisto negli anni, avviò la costruzione di un centro abitato fortificato e circondato dal fosso reale, integrando il nucleo medievale già presente in una planimetria pentagonale.

La geniale creatività di Buontalenti e la sua importanza per la città sono celebrate nella mostra digitale a lui dedicata da Fortezza Nuova grazie alla collaborazione con Nicola Buttari e Martino Chiti di Proforma videodesign. Proforma è un collettivo di videodesign specializzato in scenografie virtuali e projection mapping per grandi eventi, teatro e brand. Buttari è specializzato in video mapping su grandi edifici‚ installazioni interattive per prestigiosi marchi e aziende‚ installazioni video museali e set virtuali per teatro‚ danza e opera. Dal 2021 crea esperienze immersive e ambienti virtuali nel metaverso. Chiti è fotografo, regista e video designer che si occupa di installazioni e scenografie virtuali per eventi, teatro e progetti museali.

Il percorso digitale

Ecco svelato il percorso della mostra digitale:

SALA DEGLI ARCHI - AntologicaUn percorso suddivisi per argomenti, e proiettato su quattro schermi, che racconta la moltitudine dei lavori di Bernardo Buontalenti. Dai progetti architettonici per la costruzione e realizzazione delle grandi ville medicee, delle cappelle dei principi, delle città fortificate e degli innovativi sistemi difensivi, fino alle le scenografie per eventi teatrali e cerimonie prestigiose, comprendono anche i lavori pittorici e scultorei.

SALA DEL FORNO - Il pentagono del BuontalentiUna video installazione che si focalizza sulla città di Livorno, e in particolare sugli sviluppi urbani intorno al pentagono e alla Fortezza Nuova, messi a confronto con la pianta odierna della città.

TUNNEL - Gran TourA partire dal XVIII secolo aristocratici e facoltosi intraprendevano un lungo viaggio nell'Europa continentale, per arricchire e perfezionare il loro sapere. Una delle mete di questo tour era quasi sempre la città Livorno. Questa video installazione rende omaggio agli artisti disegnatori e poi fotografi del tempo che hanno documentato la nostra città.

Salvetti e Lenzi

Presenti per l’anteprima della mostra per l’amministrazione comunale il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi. «Sembra lontano anni luce il 2019, quando la Fortezza Nuova era abbandonata nel disinteresse e mal frequentata. A distanza di 4 anni e grazie al lavoro dei ragazzi e le ragazze di Fortezza Village in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Livorno e Demanio, questo luogo si è trasformato assumendo gradualmente i caratteri di una realtà dove, cultura, turismo ed eventi convivono e sono a disposizione di livornesi e tanti visitatori stranieri», ha dichiarato Salvetti, aggiungendo che «l’inaugurazione della mostra su Bernardo Buontalenti con un percorso espositivo che è un mix di storia, tradizione e modernità ci ha dato la possibilità di osservare questa incredibile trasformazione di una delle parti più bella della nostra città».Non solo, c’è dell’altro. L’incontro di martedì mattina è stata anche l’occasione per conoscere i prossimi interventi di «riqualificazione-valorizzazione» che Fortezza Village andrà a realizzare grazie a 1,3 milioni di euro di finanziamenti ottenuti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La manager Milioni

«Fondi che stiamo già utilizzando per 3 blocchi di lavoro e interventi che noi riteniamo fondamentali: il restauro del verde, il restauro architettonico e la parte legata a interventi mirati volti alla valorizzazione della struttura - ha dichiarato ai microfoni de Il Telegrafo Barbara Milioni, consulente di Fortezza Village e manager eventi -. Quanto al restauro del verde possiamo dire che in parte è già cominciato grazie a interventi di ripulitura e rimozione di piante infestanti. A settembre, a stagione chiusa, via con interventi di riqualificazione della struttura con restyling totale di Fortezza: verranno rifatti viali, installate pedane pensate per l’abbattimento delle barriere architettoniche di modo da rendere più fruibile il tour della struttura. Interventi di restauro legati poi alla ripulitura di muri, la messa in sicurezza di alcune zone».

Gli interventi di valorizzazione, ha spiegato Milioni a Il Telegrafo, poggiano su «tre pilastri»: «I visori, un formato digitale di ultima generazione per raccontare attraverso contenuti video sonori la storia di Livorno e della Fortezza ai turisti, ai giovani, ai curiosi e non solo. Ben venti sono i visori Oculus che arriveranno in Fortezza grazie ai fondi del Pnrr. Altra novità riguarda la nuovissima piattaforma digitale per la promozione, aperta alle attività commerciali interessate, con l’obiettivo di sviluppare una rete collaborativa con gli attori del territorio che desiderino contribuire alla sua valorizzazione. Terza e ultimo pilastro della valorizzazione riguarda tutte le attività che partiranno da settembre con le diverse associazioni del territorio che organizzeranno eventi gratuiti sia per le scuole che per famiglie per raccontare i diversi aspetti della Fortezza: la parte della botanica, la parte della storia dell’architettura e la parte della rievocazione storica». L’obiettivo è chiaro, chiosa Milioni: «Dare continuità ad eventi, contenuti ed attività come occasioni per convincere il resto d’Italia e del mondo a venire a Livorno».

di Francesco Ingardia