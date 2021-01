Mentre la Toscana si conferma come la seconda Regione italiana dopo il Lazio nella capacità di distribuire i vaccini, anche nel territorio della Asl nord ovest va avanti senza sosta il piano messo a punto dalla task force di esperti. Il piano ha una precisa priorità: prevede in questa prima fase di raggiungere gli operatori del sistema sanitario e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Ieri, 5 gennaio, è stato superato il traguardo delle 4.500 persone vaccinate. Le dosi sono state...

Mentre la Toscana si conferma come la seconda Regione italiana dopo il Lazio nella capacità di distribuire i vaccini, anche nel territorio della Asl nord ovest va avanti senza sosta il piano messo a punto dalla task force di esperti. Il piano ha una precisa priorità: prevede in questa prima fase di raggiungere gli operatori del sistema sanitario e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Ieri, 5 gennaio, è stato superato il traguardo delle 4.500 persone vaccinate.

Le dosi sono state somministrate a circa 3500 operatori sanitari e 1000 ospiti presenti in 69 residenze sanitarie assistenziali (Rsa) così suddivise: Livornese 6, Alta Val di Cecina - Val d’Era 6 e Bassa Val di Cecina - Val di Cornia 11. Elba 1. Lunigiana 13, Apuane 7, Valle del Serchio 5, Piana di Lucca 9, Pisana 6 . Le altre 43 Rsa saranno raggiunte nei prossimi 7 giorni come previsto dalla tabella di marcia concordata con la Regione Toscana grazie ai 24 team vaccinali composti da medici, infermieri, oss, assistenti sociali e amministrativi operativi su tutto il territorio.

"E’ fondamentale immunizzare le fasce più esposte e più deboli – spiega il responsabile della task force vaccini Asl Nord Ovest Alberto Tomasi – una volta messi al sicuro operatori sanitari e anziani delle Rsa, avremo raggiunto due obiettivi: rinsaldare il servizio sanitario e gli ospedali da un lato e ridurre di molto i rischi per le persone anziane. Avremo ragionevolmente anche un abbassamento della pressione sui posti letto covid". E già da metà gennaio si potrà passare a all’organizzazione della campagna vaccinale per gli ultra ottantenni anche se, prima, dovranno essere vaccinati tutti i medici di famiglia e il personale sanitario che opera al di fuori degli ospedali.

Nelle Rsa il tasso di adesione ha raggiunto circa l’80 per cento degli ospiti che potevano essere vaccinati, mentre sono rimasti momentaneamente esclusi coloro che avevano effettuato l’anti-influenzale da meno di due settimane, i ricoverati in ospedale, i soggetti positivi al covid o con sintomi che hanno fatto propendere per il rinvio della vaccinazione. Questi potranno essere vaccinati in occasione del secondo passaggio nella struttura che sarà assicurato tra 21 giorni in occasione della somministrazione della dose di richiamo. A livello regionale invece alle 14.30 di ieri erano stati somministrati in tutto 17.493 vaccini anti Covid, di cui 4.213 in Rsa. Le dosi della prima fornitura (32.760), già prenotate, saranno somministrate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa entro venerdì 8 gennaio.

Luca Filippi