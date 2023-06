L’Aci: “Viale Italia, i marciapiedi sono impraticabili”

Livorno, 14 giugno 2023 – Aci Livorno torna a sollevare una questione molto interessante: quella dei marciapiedi. In particolare, questa volta si fa riferimento a quelli di via del Mare angolo viale Italia, di fronte alla Baracchina Rossa, e di via del Parco angolo viale Italia: sono non soltanto in pessime condizioni, ma totalmente impraticabili.

Marciapiede viale Italia (Foto Novi)

"Marciapiedi abbandonati, disastrati, con buche, pendenze e tombini – fa presente l’Aci – che emergono e ostacolano il passaggio, assolutamente non sicuri e pericolosi per tutti gli utenti della strada”.

Marciapiede viale Italia (Foto Novi)

Aci Livorno auspica “un intervento immediato e risolutivo per garantire non solo un adeguato decoro e un lodevole biglietto da visita, ma per offrire un’assoluta sicurezza per tutti gli utenti della strada”.