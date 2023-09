L’Agenzia Erasmus+ ha inaugurato l’anno scolastico a Capraia

Capraia Isola, 19 settembre 2023 – L’Agenzia Erasmus+ Indire ha inaugurato l’anno scolastico 2023/24 alla scuola Nolli dell’Isola di Capraia che fa parte dell’Istituto Comprensivo Micali di Livorno.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Capitaneria di porto di Livorno. I bambini della scuola (in tutto 12) tra i 5 e i 12 anni, hanno accolto al porto la delegazione dei partecipanti con striscioni, cartelloni e palloncini blu e gialli, i colori dell’Unione Europea.

I lavori sono stati aperti dalla coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ Indire, Sara Pagliai, che ha sottolineato "l’importanza di aprirsi alle opportunità europee per insegnanti e alunni. Gli Erasmusdays rappresentanto un appuntamento imperdibile per migliaia di alunni e insegnanti in Europa e nel mondo".

Sempre la Pagliai ha aggiunto: " Essere qui rappresenta per l’Agenzia Erasmus+ INDIRE un’occasione preziosa di raggiungere anche quelle scuole che operano con passione e impegno in luoghi isolati e contribuiscono ad aprire gli orizzonti dei loro alunni alle tante opportunità di crescita personale e a percorsi di studio in dimensione europea".

La scuola Nolli di Capraia grazie all’Erasmus+ days, potrà ampliare la sua offerta formativa dando la possibilità agli alunni di scegliere e studiare più lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

In questa occasione è stato presentato anche il progetto ’Scuole toscane nell’Eduverso’ con il quale il Metaverso sarà utilizzato a scopo educativo. Saranno così ricostruite le isole Elba e Capraia. Gli alunni di Capraia potranno interagire con quelli di altre scuole toscane nella realtà virtuale.

Le ricercatrici Indire Jose Mangione, Stefania Chipa e Francesca De Santis, hanno poi animato un Teacher club: “Esperienze didattiche integrate con il digitale. Opportunità e strumenti di progettazione” dedicato al progetto di ricerca delle Piccole Scuole