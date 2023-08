L’anello resta incastrato nel passacavi della barca: turista si trancia un dito di netto

Marciana Marina (Ilsola d’Elba, Livorno) , 11agosto 2023 - Dito tranciato di netto per una turista italiana in barca a Marciana Marina. È accaduto intorno alle 13,20. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto di Marciana Marina, la signora stava cercando di tuffarsi quando la falange con l'anello nuziale sarebbe rimasta incastrata nel passacavi metallico usato per le cime, la cosiddetta "bocca di granchio” dell'imbarcazione. Tranciato di netto, il dito sarebbe stato poi recuperato. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la signora è stata trasferita in ospedale a Portoferraio.