Per tenere seduti, composti e attenti, 50 ragazzini, bisogna non solo parlare di cose interessanti, ma anche farlo nel modo giusto. Ed è ciò che è avvenuto ieri mattina all’Acquario di Livorno, dove gli studenti delle classi IV A e IV B del plesso Villa Corridi Circolo Didattico La Rosa hanno partecipato alla conferenza "Insieme contro la plastica in mare". Un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale per combattere la plastica in mare, al quale era legato il rilascio, solo rimandato a causa condizioni meteo sfavorevoli, in mare della tartaruga Caretta caretta ‘Smeralda’ che era stata ritrovata impigliata in un sacco di plastica Big Bag dagli allievi del Circolo Nautico ‘N. Sauro’, poi curata al Centro di Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno. A introdurre i lavori è stato Giovanni Raimondi, referente didattico scientifico dell’acquario, che ha sottolineato l’importanza di fare rete per limitare i danni causati dalla plastica, e dal marine litter in genere. La parola è poi passata a Giovanna Cepparello, assessore all’ambiente del Comune di Livorno: da lei è partita la proposta di un patto con bambini. "Facciamo un patto: voi dovete aiutarci a produrre meno plastica e insegnare agli adulti a non abbandonarla in spiaggia, per strada, nei boschi. Aiutateci a rendere più civili gli adulti, spiegate loro perché bisogna evitare di usare cannucce, bicchieri e piatti di plastica. Alla Cala del Leone il Comune predispone pulizie periodiche, eppure dopo due giorni raccogliamo di nuovo un sacco di rifiuti, che vengono lasciati in spiaggia dai giovani. Conto su di voi per aiutarci ad educare i più grandi".

Presente, per la Regione, Valentina Menonna, coordinatrice dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB). "L’Osservatorio ha il compito di fare informazione sulla biodiversità del mare e Arpat è il nostro braccio destro – ha detto –. Il percorso inizia quando ci sono avvistamenti di tartarughe in difficoltà o spiaggiate, viene avvisata la capitaneria di porto che chiama Arpat: se l’animale è vivo, si chiama il centro di recupero, in questo caso l’Acquario di Livorno, se è morto vengono fatti esami per capire il motivo del decesso". Occhi spalancati e orecchie ben aperte quando ha preso la parola Letizia Marsili, biologa e professoressa associata dell’Università di Siena, che ha parlato di "Relazioni pericolose: Caretta Caretta, Marine Litter (spazzatura), contaminazione invisibile del mare". "Il mare rappresenta tre quarti della biosfera e l’80% delle forme di vita si trova nell’ambiente acquatico. Il Mediterraneo rappresenta lo 0,8% di tutti i mari del mondo, ma è importantissimo perché c’è una biodiversità elevatissima, pari a quella di tutto l’Oceano Atlantico". Marsili è quindi passata alle tartarughe. "Nel nostro mare ce ne sono tre specie sulle 8 presenti nei mari. La tartaruga verde è a rischio. La Caretta Caretta nel ’96 era ad elevato rischio, poi grazie ai progetti europei e italiani e ad azioni di conservazione, nel Mediterraneo dopo 20 anni la popolazione è in aumento ed è uscita dall’area di pericolo. Ma i rischi restano: reti abbandonate, turismo intensivo, plastiche, sversamenti di petrolio. Consumo di suolo e cementificazione massiccia hanno portato a costruire dove non dovevamo, togliendo spazio agli animali per nidificare. Per questo abbiamo dovuto realizzare le aree marine protette. Nel Mediterraneo ci sono tantissimi contaminanti perché non ha aperture se non lo stretto di Gibilterra. Tanto che le microplastiche hanno formato un’isola di plastica piuttosto grande, proprio davanti a noi".