L’Arpat: “Interrompete le demolizioni alla Jws di Piombino”

Firenze, 4 agosto 2023 – L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Arpat, ha inviato una nota al Comune di Piombino e alla Regione Toscana in cui afferma la necessità di sospendere le operazioni di demolizione nell'area delle acciaierie Jsw e «definire precisi adempimenti per proseguire l'attività di smantellamento».

La nota, si spiega, «è stata trasmessa a seguito dell'ultimo sopralluogo effettuato in data 27 luglio nell'area interessata dalla demolizione, a seguito dei disagi alla popolazione»: il 26 luglio una grossa nube di polvere ha invaso parte dell'abitato di Piombino.

Sempre Arpat spiega che riguardo ai risultati delle analisi dei campioni «per la ricerca di metalli, Ipa e Pcb», presso una casa vicina al cantiere, «saranno resi noti non appena disponibili». Ha poi reso noto di aver comunicato quanto emerso durante l'accertamento ispettivo alle «autorità interessate e competenti per le conseguenti ed eventuali azioni repressive e sanzionatorie».

Le operazioni di demolizione dell'edificio ex convertitori, si afferma dall'Agenzia, «sono state avviate senza che Arpat abbia ricevuto alcun progetto relativo alle modalità adottate», e senza comunicazione specifica sulla data di inizio «diversamente da quanto richiesto ufficialmente più volte dall'Agenzia. In fase di sopralluogo, è emerso che le società incaricate dei lavori di demolizione non hanno messo in atto tutti gli strumenti necessari per contenere le polveri diffuse», riguardo sia alle apparecchiature necessarie. Inoltre «è stata ignorata l'allerta meteo per vento e mareggiate, diramata in data 24 luglio».

In considerazione di quanto accaduto Arpat ha richiesto che le società incaricate dello smantellamento siano tenute a presentare un piano operativo contenente le modalità di demolizione e le misure di mitigazione e di rimuovere le polveri, di qualsiasi natura, presenti nell'area di demolizione «al fine di limitare, il più possibile, la formazione di polveri diffuse e la loro dispersione in atmosfera».