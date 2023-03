L’arrivo della nave rigassificatrice a Piombino: segui la nostra diretta!

La manifestazione di stamani a Piombino

Piombino (Livorno), 19 marzo 2023 – Stasera a tarda ora è previsto l’attracco in porto a Piombino della nave rigassificatrice “Golar Tundra”.

Seguite questa lunga giornata con i nostri aggiornamenti.

Ore 12.05 – La nave si trova ancora al largo fra la Sardegna e la Corsica. E’ scortata da unità della Marina Militare italiana. Monitoraggio aereo con elicotteri delle forze dell’ordine.

CLICCA E GUARDA DOV’E’ LA NAVE ORA

La manifestazione di stamani a Piombino

Ore 10.00 – Mobilitazione di primo mattino a Piombino. Un gruppo di cittadini coordinato da vari comitati no-rigassificatore sorti si è ritrovato di fronte alla stazione ferroviaria per dare vita a un corteo che si è successivamente spostato in direzione del porto attraversando il centro. In testa al corteo una serie di cartelli per dire no all'arrivo del rigassificatore.

La manifestazione di stamani a Piombino