Tra le ripercussioni legate al clamoroso ribaltone deciso dal Consiglio di Stato che ha portato alla proclamazione del nuovo sindaco Walter Montagna ci sarà anche un inevitabile cambio della guardia alla conduzione della gestione associata per il turismo dell’isola d’ Elba della quale Capoliveri è il comune capofila. Ne parliamo con l’ex assessore Claudio Della Lucia che ne è stato il coordinatore fin dalla dalla sua nascita nel 2014.

Ingegnere, cosa succede?

"Per l’operatività della gestione associata direi niente perchè essa è garantita dai vari esperti dei singoli settori. E’ chiaro che ci sarà da fare un ragionamento sulla programmazione per gli anni a venire. L’attività per la stagione 2020 è praticamente conclusa. In questi giorni si sta girando un servizio di Sky Tg24. Un altro servizio sulle reti Rai è previsto i primi di agosto. Quest’anno si è lavorato molto sulle ‘media relation’ con risultatiragguardevoli che hanno permesso alla nostra isola di soffrire meno rispetto ad altre destinazioni".

Lei dovrà lasciare il ruolo di coordinatore?

"Ovviamente sì, essendo un incarico politico. Ci sarà un nuovo referente in giunta nominato dal sindaco come lo ero stato io".

Cambierà qualcosa negli equilibri con gli altri comuni?

"Ci sono atti ed accordi per i quali Capoliveri è l’attuale comune capofila. Atti ed accordi si possono modificare, ma bisogna vedere se ci sarà l’interesse a farlo".

Quali sono i primi passaggi da fare?

"C’è da prendere in mano la programmazione che avevamo iniziato ad abbozzare per il 2021 che sarà un anno molto diverso dall’attuale nel quale bisognerà ricominciare a lavorare anche sui mercati esteri. Alcune cose sono state già fatte, tra cui l’ospitalità al film ‘Un’estate all’Elba’ girato in questi giorni che verrà trasmesso nel febbraio 2021 sulla tv tedesca Zdf. C’è insomma da programmare mettendoci il budget necessario". Qual è la cosa più urgente da fare?

"Credo sia proprio aggiornare la programmazione sia annuale che a più lungo termine con le evidenze di quest’anno e le aspettative per il futuro".

Come sono stati questi 14 mesi alla guida della gestione associata?

"Direi positivi. Si sono consolidati i rapporti tra i comuni, cosa che è un bene per l’Elba. Ed il posizionamento del prodotto Elba sui mercati è andato crescendo come dimostrano i risultati delle ricerche sul web".

Roberto Medici