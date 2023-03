Lascia la chiave nel cruscotto e le rubano l’auto: fermato il ladro, ha vent’anni

Controlli carabinieri

Livorno, 2 marzo 2023 – Lascia l’auto per pochi istanti con la chiave inserita nel cruscotto per andare a svolgere una veloce commissione. Ma un ladro ne approfitta: vede la vettura incustodita, sale a bordo, gira la chiave e va via. Succede in via Lorenzini.

La donna vittima del furto è incredula ai propri occhi ma non si perde d’animo. Chiama i carabinieri che cominciano le ricerche della vettura di cui erano state fornite le indicazioni. Poco lontano l’auto viene rintracciata e bloccata, anche grazie alle analisi riprese da varie telecamere di sorveglianza sparse nella zona. Rintracciato e identificato il presunto autore del furto, un giovane di vent’anni già pregiudicato: dovrà rispondere di furto aggravato. L’auto, al termine degli accertamenti di rito, verrà restituita alla legittima proprietaria.