Lascia l’auto parcheggiata sulla pista ciclabile

Per approfondire:

Livorno, 6 marzo 2023 – Che anche a Livorno sia difficile parcheggiare ormai lo sappiamo. Ma verso le 10 di ieri mattina, domenica, sono stati in molti a non credere ai loro occhi quando hanno notato una Citroen incustodita e parcheggiata proprio in mezzo alla pista ciclabile a Porta a Mare. Era fra piazza Mazzini e il cantiere, peraltro a pochissima distanza dall’ingresso del parcheggio interrato del centro commerciale.

Chi e perché l’ha lasciata lì così? Alla polizia municipale il compito di individuare il responsabile e magari di chiarire anche il motivo di quella sosta in totale divieto. Nel frattempo, ovviamente, la pattuglia ha provveduto a dotare la vettura... dell’optional più sgradevole che ci possa essere: il foglietto della multa sotto il tergicristallo. Poi la Citroen è stata rimossa con il carro attrezzi. Colazione indigesta per l’ha parcheggiata lì.