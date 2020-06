Dalla sicurezza partecipata alla collaborazione con tutte le forze dell’ordine. Le due parole d’ordine del vicequestore Walter Delfino (foto) da oggi in congedo, che saluta la città con una promessa, "questo è un arrivederci". "Sono rimasto a Piombino sette anni e mezzo, il più longevo, secondo solo ad un collega che rimase in città venti...

Dalla sicurezza partecipata alla collaborazione con tutte le forze dell’ordine. Le due parole d’ordine del vicequestore Walter Delfino (foto) da oggi in congedo, che saluta la città con una promessa, "questo è un arrivederci".

"Sono rimasto a Piombino sette anni e mezzo, il più longevo, secondo solo ad un collega che rimase in città venti anni. Quando sono arrivato le cose erano ben diverse. Non c’era la collaborazione fra le forze di polizia che c’è oggi. Oggi collaborano tutte insieme per raggiungere un unico obiettivo. I rapporti con gli altri corpi sono eccellenti. Di questo ne sono fiero".

Poi la sicurezza partecipata.

"I cittadini sono fondamentali. E quando le cose non vanno devono denunciare. A quel punto ci possiamo muovere".

Sette anni e mezzo, un rendiconto di tutto rispetto.

"I numeri sono chiari: 106mila persone controllate, oltre 15mila l’anno; 56 persone arrestate, 840 denunciate, oltre 18mila veicoli controllati; 6000 equipaggi delle volanti impegnate".

E il problema del branco?

"E’ un disagio giovanile evidente, e un uso improprio dei social, ma non è per fortuna un fenomeno in aumento, ma va tenuto d’occhio".

Cosa ricorda dei suoi primi giorni a Piombino?

"Quando sono arrivato il problema principale era la crisi dell’acciaieria, con scioperi, manifestazioni. Oggi lascio un commissariato rinnovato, ho fatto molte variazioni, molti spostamenti, perché credo che sia importante cambiare, avere stimoli nuovi. Ogni volta all’inizio c’era un po’ di resistenza, ma alla fine si è sempre creata una squadra e nel nostro lavoro far gruppo è fondamentale. Non abbandonerò questo territorio, sarò spesso qui. E’ un arrivederci. Perché questo territorio quando lo conosci ti ci innamori".

m. p.