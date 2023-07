L’Asl Toscana Nord Ovest offre due posti da infermiere all’isola d’Elba

Livorno, 13 luglio 2023 – L’Asl Toscana Nord Ovest ha indetto un bando per l’assegnazione di due posti da infermiere a tempo indeterminato all’isola d’Elba.

Le domande vanno presentate entro il 10 agosto.

I requisiti: dipendente in qualità di infermiere – area professionisti della salute e funzionari - in servizio a tempo indeterminato presso Aziende sanitarie, ovvero dipendente di ente del comparto sanità o dipendente di amministrazione di comparto diverso, previo espletamento del periodo di prova, in possesso del titolo di cui sopra e inquadrato nella posizione funzionale corrispondente. E richiesta l’idoneità fisica a svolgere continuativamente e incondizionatamente tutte le mansioni proprie del posto da ricoprire.

Clicca qui per il bando