Laviosa Chimica sarà quotata in Borsa

Laviosa è un’azienda storica di Livorno tra le imprese leader mondiali nell’estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di bentonite sia per il settore industriale sia per il largo consumodecollato negli ultimi 25 anni con la produzione di lettiere per animali domestici, in particolare gatti.

L’ultimo bilancio annuale consolidato ha chiuso con un profitto di 11 milioni e 550.787 euro, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Il fatturato consolidato è passato da 115 milioni e 282.952 euro nel 2022 a 124 milioni e 59.348 euro nel 2023, evidenziando una crescita significativa. Il gruppo ha 430 dipendenti tra Livorno e varie sedi nel mondo. Ora, grazie alla forte crescita, come spiega il presidente cavalier Giovanni Laviosa (nella foto), sarà avviato un percorso per arrivare alla quotazione in Borsa.