Lavori alla fognatura in viale Carducci: dal 28 aprile al 14 maggio cambia la viabilità

Livorno, 29 aprile 2025 - Dal 28 aprile al 14 maggio, salvo imprevisti, i tecnici di ASA eseguiranno un intervento straordinario e urgente sulla rete fognaria nera situata in viale Carducci, di fronte al Cisternone. Per accelerare i tempi e ridurre i disagi alla cittadinanza, alcune lavorazioni saranno effettuate anche in orario notturno, in particolare nei giorni 7, 8, 9 e 10 maggio. Per garantire la sicurezza del cantiere, saranno adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità: viale Carducci (corsia nord): restringimento a una sola corsia di marcia, nel tratto tra via Curtatone e Montanara e via Magagnini. Via de Larderel/Viale Carducci (corsia sud): restringimento a una sola corsia di marcia, nel tratto tra via Chiellini e via Galilei. Via del Corona: restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, dal civico 70 fino all’intersezione con via Sproni; analogo provvedimento anche per lo stradello di accesso al retro del Cisternone (per 20 metri). Viale Carducci (fronte Cisternone, corsia nord): divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento a una sola corsia, da via Galilei a via Magagnini. Via Galilei: restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra via Sant’Andrea e viale Carducci, con divieto di sosta sul lato della pista ciclabile, da fronte chiesa fino a via Terreni. Eventuali ulteriori modifiche alla viabilità, necessarie in base all’avanzamento dei lavori, saranno comunicate tempestivamente.