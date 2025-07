Lavori all’ex distretto Asl: dal 2 al 9 luglio cambia la viabilità in via Ernesto Rossi

Livorno, 1 luglio 2025 - Proseguono gli interventi di ricostruzione dell’ex Distretto Asl in via Ernesto Rossi. Nei prossimi giorni, il cantiere entrerà in una fase operativa più intensa, con l’impiego di gru e mezzi di grandi dimensioni. Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità tramite l’ordinanza n. 5071/2025. A partire dalle 9 di domani, mercoledì 2 luglio, fino alle 17 di mercoledì 9 luglio, via Ernesto Rossi sarà chiusa al traffico in corrispondenza del civico 46, nel tratto compreso tra via Fagiuoli e via Goldoni. Sarà consentito il transito, in doppio senso di marcia, soltanto ai residenti e dimoranti muniti di contrassegno “M” o “M barrata”, ai veicoli diretti alle rimesse private, ai mezzi di soccorso, ai veicoli Aamps e a quelli al servizio di persone con gravi difficoltà di deambulazione (ai sensi dell’art. 381 del codice della strada). Per consentire la circolazione a doppio senso nei tratti accessibili, sarà in vigore il divieto di sosta lungo via Ernesto Rossi, dall’intersezione con via Goldoni fino a corso Amedeo. In alternativa, i residenti e dimoranti con contrassegno potranno parcheggiare gratuitamente sul tratto degli scali degli Olandesi compreso tra via Augusto Novelli e via Luigi Bosi, su entrambi i lati della carreggiata. Modifiche anche alla viabilità nei pressi: i veicoli provenienti da via Maggi e diretti verso via Goldoni non potranno svoltare a sinistra in via Ernesto Rossi, ma dovranno proseguire per via Magenta. La telecamera al varco Goldoni/Magenta/Rossi sarà temporaneamente disattivata. Inoltre, i mezzi autorizzati a percorrere via Magenta in direzione via Goldoni/via Ernesto Rossi dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Goldoni, una manovra solitamente vietata. Infine, alcuni stalli di sosta riservati ai veicoli per persone con disabilità verranno temporaneamente trasferiti da via Ernesto Rossi a via Goldoni e via Fagiuoli. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare con anticipo i propri spostamenti nella zona.