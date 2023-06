Lavori Enel e altri interventi, modifiche provvisorie alla viabilità: ecco la mappa

Livorno, 24 giugno – Il Comune di Livorno informa che per una serie di lavori sarà modificata provvisoriamente la viabilità in alcune zone cittadine. Vediamo il quadro completo.

Enel scali Cialdini

Da venerdì 23 giugno alle ore 20 fino a lunedì 26 (orario non definito) sugli scali Cialdini direzione Nord, all’altezza della rotatoria di via Grande, a causa di lavori di scavo per conto di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ci sarà un restringimento di carreggiata. Si è, infatti, verificato un danneggiamento alle linee interrate che portano energia elettrica a numerose utenze della zona e la situazione potrebbe evolvere in un guasto di lunga durata. L’intervento è quindi urgente. La viabilità non subirà modifiche e sarà garantito il transito degli autobus. Si potranno tuttavia verificare dei rallentamenti.

E-Distribuzione ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione e ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803.500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.

Pollastrini, Finocchietti del Corso

Parte lunedì 26 giugno un intervento per la messa in sicurezza della continuità di servizio degli impianti elettrici del Palazzo Civico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Pollastrini. I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto all’area delle operazioni.

Divieto di transito anche sugli scali del Corso e sugli scali Finocchietti eccetto i mezzi dei residenti, quelli diretti alle rimesse e quelli al servizio delle persone disabili che potranno transitare nei due sensi di marcia regolati da senso unico alternato a vista e con limite di velocità di 20 km/h.

In vigore, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata per 15 metri sugli scali del Corso, all'intersezione con scali Finocchietti ed in scali Finocchietti all'intersezione con scali del Corso.

Via Castelli

Domenica 25 giugno, in occasione dello spettacolo “Potevo essere io” con Arianna Scommegna, evento inserito nella rassegna “Scenari e Serenate di Quartiere”, cambia la viabilità nella zona Pontino.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dalle ore 15 alle ore 22 di domenica 25 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Castelli nell'area compresa tra i civici 20 e 29 e nel medesimo tratto lungo la carreggiata principale. Lo stallo riservato ai veicoli per invalidi presente in via Castelli nel tratto interessato dal divieto di sosta sarà spostato all'altezza del civico 30. Inoltre, dalle ore 19 alle ore 22, entrerà in vigore il divieto di transito veicolare in via Castelli, eccetto veicoli diretti alle rimesse interne.

Via della Giuncaiola

Per l’allestimento di un cantiere edile in via della Giuncaiola, zona Antignano, fino al 31 dicembre sono in vigore alcune modifiche alla circolazione.

In particolare, in via della Giuncaiola, nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con via della Ginestra, vige il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Sarà garantita una corsia libera da ogni ostacolo fisso per il transito dei mezzi di soccorso. I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto all’area delle operazioni.