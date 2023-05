Lavori stradali in piazza Matteotti e via Roma da lunedì 8 maggio

Livorno, 6 maggio 2023 – Sarà avviato la prossima settimana un intervento a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno per la riqualificazione della carreggiata del tratto di via Roma/piazza Matteotti che va dall’intersezione con via del Bosco fino al semaforo con viale Mameli/via Montebello.

In piazza Matteotti la riqualificazione interesserà anche l’area a parcheggio lato Grattacielo. Complessivamente l’intervento riguarderà una superficie di oltre 3.300 metri quadrati.

Oltre all’asfaltatura, che sarà effettuata previa fresatura della pavimentazione centrale maggiormente ammalorata e successivo risanamento con conglomerato bituminoso tipo “binder”, è prevista la riqualificazione del sistema di drenaggio stradale, tramite ritrovamento e pulizia delle caditoie esistenti e ricostruzione di quelle divelte. I chiusini lungo la sede stradale in buono stato manutentivo saranno ripristinati in quota, quelli rotti saranno sostituiti con nuovi manufatti in ghisa sferoidale.

I lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese, saranno divisi in due fasi per limitare i disagi. Comporteranno il restringimento di carreggiata ma con mantenimento degli attuali sensi di marcia.

La prima fase, a partire da lunedì 8 maggio, riguarderà il tratto di via Roma che va da via Mangini a via del Bosco, con divieto di sosta su entrambi i lati e limite di velocità di 30 km/h. La fermata dei bus all’altezza del civico 91 sarà momentaneamente soppressa. I posti riservati ai mezzi dei disabili saranno eventualmente spostati nelle immediate vicinanze. La seconda fase riguarderà piazza Matteotti, da via Mangini fino al semaforo. Il parcheggio lato Grattacielo verrà chiuso per consentirne l’asfaltatura, mentre l’impianto semaforico rimarrà regolarmente in funzione. La campana per la raccolta del vetro sarà spostata lato edicola.

Le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo la piazza saranno alternativamente spostate fronte civici 58-60 di piazza Matteotti e in via Mangini tra il civico 13 e l’intersezione con via Targioni Tozzetti, con conseguente divieto di sosta in questi tratti stradali per consentire il momentaneo posizionamento delle fermate.