Lavoro sfruttato: 5 arresti. Creano un Caf abusivo e assumono clandestini

Cinque persone tra i 33 e i 51 anni, delle quali quattro in Campania e una in Toscana, a Grosseto, sono state arrestate dai carabinieri di Livorno per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura della Repubblica al termine dell’operazione “Click Day“. Agli arresti domiciliari sono finiti: Mario Ferrara residente a Palma Campania (Napoli), Umberto Saviano anche lui residente a Palma Campania (Napoli), Antonietta Sorrentino residente a Carbonara di Nola, tutti e tre collegati tra di loro. Poi Angelo Prisco residente a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e Consiglia Esposito originaria di Pompei ma residente a Grosseto, che formavano un secondo gruppo più ristretto.

Tutti gli indagati avevano messo in piedi un caf abusivo e una centrale del lavoro, specializzandosi nella predisposizione decine di migliaia di domande di ingresso in Italia di presunti lavoratori extracomunitari (originari di Bangladesh, India e Nord Africa, che dovevano pagare 3500 euro l’uno), producendo documentazione falsificata riconducibile a ignari legali rappresentanti di 500 di aziende, 24 delle quali della provincia di Livorno (Livorno, Collesalvetti, Cecina, Castagneto Carducci e Piombino). Volume d’affari stimato nella provincia di Livorno: 150 mila euro e a livello nazionale 100milioni di euro.

Tutto è nato dall’indagine del Nucleo investigativo dell’Arma di Livorno a partire dal giugno 2024, insieme al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro. L’imput è arrivato dalla Prefettura labronica per le insolite modalità di accesso al proprio portale e per l’inconsueto numero di istanze di regolarizzazione di lavoratori stagionali extracomunitari (“Decreto Flussi“) apparentemente riferibili a ditte del territorio impegnate in edilizia e agricoltura. Una di queste, contattata dalla Prefettura di Livorno, negò di avere chiesto permessi per assumere extracomunitari.

In una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria di Livorno in Campania e a Grosseto, già nel novembre 2024 in concomitanza con uno dei “click day“ previsti per la pratiche in questione, i carabinieri hanno sequestrato pc, dispositivi di archiviazione digitale e smartphone; timbri clonati di amministrazioni comunali (di Milano, Palermo e Belluno) e professionisti; documenti di identità falsificati e digitalizzati, documentazione cartacea e digitale artefatta, impedendo così la presentazione alle Prefetture di tutta Italia di migliaia di false richieste di assunzione.

