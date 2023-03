Le ‘Mamme No Inceneritore’ sono agguerrite: “Dilettanti noi? Chi lo dice non ha capito le nostre preoccupazioni”

Livorno, 16 marzo 2023 – Il neonato gruppo ‘Mamme no inceneritore di Livorno’ interviene per ribattere alla replica di Emiliano Sartorio (Fp-Cgil provincia di Livorno) nei confronti della loro iniziativa pubblica di lunedì 6 marzo scorso dal titolo ‘La salute prima di tutto!’.

"Ci è stato imputato dalla Cgil che la nostra iniziativa non si sarebbe basata su competenze tecniche e scientifiche e che non corrispondesse al vero – spiega la portavoce Cristina Fagnani – nonostante le competenze degli invitati quali consulenti europei per l’ambiente e in tema di rifiuti. Tra questi Paul Connet, chimico e tossicologo dell’Università di New York, che con le sue ricerche e il suo impegno ha impedito la costruzione di 300 inceneritori. Chi si rivolge a noi mamme con un simile tono di sufficienza non mostra di aver compreso le nostre preoccupazioni, né conoscenza della tematica, né coerenza".

Prosegue Cristina Fagnani: "Ricordiamo che la Cgil, che qui ci critica, ha bocciato il progetto di inceneritore del Comune di Roma sostenendo che è un ritorno al passato".

E aggiunge: "Abbiamo dato vita al gruppo ‘Mamme no inceneritore’ per richiamare l’attenzione sulla qualità dell’aria che riguarda la salute di tutti noi e dei nostri figli, dei più piccoli. Sono i bimbi a risentire dell’inquinamento durante lo sviluppo fetale e nei loro primi anni, quando i loro organi sono in formazione e sono soggetti a un lungo periodo di esposizione agli inquinanti".

Fagnani poi conclude: "L’emergenza sullo stato di salute delle popolazioni comprese nel Sin di Livorno-Collesalvetti, espressione di un ecosistema sull’orlo del collasso, è stata confermata dalla VI edizione del ‘Rapporto Sentieri’ promosso e finanziato dal Ministero della Salute".