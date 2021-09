"Il rispetto del pensiero altrui è libertà". Il sindaco Francesco Ferrari ha chiuso con queste parole la celebrazione del 78° anniversario della Battaglia di Piombino. "Come ogni anno, celebriamo l’anniversario di un momento storico caro ai piombinesi, un episodio che appartiene alla memoria di questa città. Un episodio il cui...

"Il rispetto del pensiero altrui è libertà". Il sindaco Francesco Ferrari ha chiuso con queste parole la celebrazione del 78° anniversario della Battaglia di Piombino. "Come ogni anno, celebriamo l’anniversario di un momento storico caro ai piombinesi, un episodio che appartiene alla memoria di questa città. Un episodio il cui valore è stato sancito dallo Stato con il massimo riconoscimento: la Medaglia d’Oro al Valor Militare, consegnata alla città ormai ventuno anni fa dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Sono orgoglioso di celebrare questo evento in veste di sindaco e rappresentante dei cittadini. La cerimonia è impreziosita da un gradito ospite, Pier Nello Martelli. Tra le varie opere è suo il lavoro intitolato ‘La Resistenza nell’Alta Maremma - Drammi, contrasti, passioni politiche e generosità’; in esso si racconta del coraggio di tante donne e di tanti uomini. Ma si racconta anche delle declinazioni e sfumature diverse all’interno della Resistenza. Tutte quelle diversità e talvolta anche contrasti tra le forze di liberazione, tuttavia, vennero superati con uno straordinario slancio di responsabilità, nella costruzione di un progetto comune, nella restituzione della democrazia, nella creazione delle fondamenta della Repubblica. La Battaglia di Piombino ci ricorda quanto sia importante difendere la nostra identità nazionale, la democrazia e la libertà. Ancora oggi non possiamo ignorare che il rispetto del pensiero altrui è libertà e la libertà di ogni singolo italiano equivale alla libertà di un popolo. Come la storia ci insegna, non è con l’odio, la prevaricazione, la denigrazione che una comunità cresce, matura, si evolve".