Le piazze supersorvegliate, lotta a degrado e malamovida: tutti i numeri dell’estate livornese

Livorno, 20 settembre 2023 – La Questura, al termine della stagione estiva, fa un bilancio dell’attività svolta e dei risultati conseguiti durante l’intensa e continua l’attività di prevenzione e controllo da giugno ad agosto in piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, zona Buontalenti, senza dimenticare la zona dei Tre Ponti (in particolare Largo Christian Bartoli molto frequentato dai giovani e dai ragazzi).

Nell’arco del trimestre sono stati predisposti dal Questore Giusi Stellino (foto) e sotto la direzione del dirigente dell’Upgsp Alessio Del Gigia, specifici servizi rinforzati con la partecipazione delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. I servizi sono stati finalizzati alla verifica e al controllo non solo delle vie cittadine dove si fanno sentire di più gli effetti della piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, ma anche i reati di microcriminalità soprattutto legati al progressivo degrado in cui alcune aree della città sono da tempo afflitte. Tutto per favorire tra i cittadini la percezione di una maggiore sicurezza urbana.

Le zone dove i controlli sono stati più insistenti sono state quella tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica e la zona dei Tre Ponti, quest’ultima interessata da una maggiore concentrazione di ragazzi in giovanissima età, nelle ore serali, intorno ad alcuni esercizi per la somministrazione di cibo e bevande, che ha provocato rumori e schiamazzi che hanno sovente creato disturbo alla quiete notturna, limitando i diritto al riposo dei cittadini che abitano nel quartiere di Banditella.

I risultati del lavoro svolto si possono riassumere così: 3740 persone controllate, 13 persone arrestate, 65 persone denunciate, 102 posti di controllo presidiati, 67 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. 1242 autovetture controllate, 4 tra moto e auto sequestrati, 13 esercizi commerciali controllati, 1 sala giochi e 5 sanzioni amministrative elevate.

Sempre in riferimento al medesimo trimestre, l’attività della Divisione Anticrimine finalizzata alla prevenzione dei reati, attraverso l’applicazione delle misure di prevenzione, ha prodotto una serie di misure preventive tra le quali: 22 avvisi orali, 33 provvedimenti foglio di via obbligatorio, 13 Dacur (Daspo urbano) e 1 proposta aggravamento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei cconfronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso.