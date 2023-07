Piscine comunali come un ring: ultimo round, oggi il voto in consiglio comunale. Il sindaco difende l’accordo con la Fin

Livorno, 28 luglio 203 – Oggi viene votata in consiglio comunale la bozza di accordo tra il Comune di Livorno e la Federazione italiana nuoto per fare delle piscine comunali un centro federale di specializzazione.

Prima di questo passaggio se ne è discusso, anche animatamente, in VII commissione ieri e mercoledì con una disputa tra il sindaco Salvetti e i consiglieri di opposizione Perini (Fratelli d’Italia) e Costanza Vaccaro (gruppo misto). Alle obiezioni di entrambi (di Perini anche sulla attuale gestione delle piscine a cura di Livorno Acquatic) e ai loro dubbi sulla salvaguardia futura delle attività natatorie a finalità sociali, come nuoto libero, per disabili, corsi per dilettanti e anziani, il sindaco ha replicato: "La gestione della Livorno Acquatic non convince Perini. Invece i dati sul suo operato sono soddisfacenti. Conta oltre 400 iscritti e rappresenta il top dell’attività natatoria a Livorno".

Ha proseguito Salvetti: "La Federazione italiana nuoto non è venuta a cercare Livorno per fare un affare. Questo farà risparmiare alla città di Livorno 400 mila euro l’anno superando la gestione diretta. Nessuno è in grado di gestire le piscine in tutta Italia senza perdite economiche. Il tema vero è che abbiamo fatto di tutto per tenere aperte le piscine anche quando c’era la pandemia. Ci abbiamo investito 2,6 milioni nei primi due anni di mandato. Il consiglio comunale poi si è espresso a favore del centro federale Fin alle piscine di via dei Pensieri e Bastia, dove si fa e si farà ancora il nuoto libero e le corsie riservate a questa attività saranno monitorate".

Sulle manutenzioni ordinarie: "In quattro anni abbiamo investito su tutte le strutture sportive 1 milione e 388mila euro. piscine incluse. Più altri 4,3milioni per le manutenzioni straordinarie e investimenti".

Sulla palestra della Bastia: "È strategica per basket, palla a volo, karate, danza sportiva e altro. Nell’accordo con Fin questa palestra resta destinata a tutte queste attività".

Salvetti alla consigliera Vaccaro ha risposto: "I tempi per firmare l’accordo con Fin sono stringenti e a settembre vogliamo partire con la nuova gestione. Possiamo intanto recepire il suo emendamento per salvaguardare tutte attività a valenza sociale e il nuoto libero senza buttare all’aria tutto l’accordo".

Sempre Perini: "Nell’accordo con Fin il Comune ci mette i soldi per le manutenzioni straordinarie, più deve coprire l’85% del costo del gas e il 65% del costo di acqua e elettricità, a tali condizioni non ci sono così i margini della cogestione". Stessa obiezione della Vaccaro.

Il sindaco Salvetti ha ribattuto: "Il Comune di Livorno, che ha una forza unica, a un certo punto se decidesse che non vuole più pagare le utenze del centro tecnico federale di nuoto, lo potrebbe fare. Senza il nostro supporto il piano tecnico finanziare Fin non starebbe in piedi".

di Monica Dolciotti