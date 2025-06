Le quaranta estati di Effetto Venezia. A Livorno Patty Pravo e Finardi

Il quartiere della Piccola Venezia a Livorno, cuore pulsante della città, ricco di storia e fascino, con il suoi palazzi che affondano le fondamenta nell’acqua, come la sorella maggiore della laguna veneta, attraversata dai ’fossi’ (guai a chiamarli canali), anche per l’estate 2025 offrirà al pubblico la gran festa di ’Effetto Venezia’, giunta alla 40edizione. Una iniziativa totalmente gratuita per i visitatori, con un ricchissimo calendario di eventi che l’animeranno dal 30 luglio al 3 agosto. ’Effetto Venezia’ è organizzata dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea), braccio operativo del Comune di Livorno per la promozione turistica della città attraverso i grandi eventi.

La direttrice artistica, per il secondo anno consecutivo Grazia Di Michele, ha scelto come tema ispiratore: ’Creativa - Quello che le donne ci dicono’, un omaggio all’universo femminile.

Per esprimerlo sono stati pensati momenti di intrattenimento, ma anche di riflessione profonda: nel primo caso sul palco che sarà allestito in piazza del Luogo Pio si esibirà una delle regine della canzone italiana, Patty Pravo il 30 luglio con il suo ’Ho provato tutto tour’.

Nel secondo caso è stato invitato a ’Effetto Venezia’ Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato nel 2023, promotore della Fondazione intitolata alla figlia, per trasformare il dolore in un’opportunità per la società attraverso un forte impegno verso l’inclusione e la lotta contro la violenza di genere. Gino Cecchettin parlerà di questo in un talk con Grazia Di Michele il 31 luglio.

Imperdibile Eugenio Finardi, con il suo omaggio al mondo femminile il 31 luglio. Farà tappa a Livorno con il suo tour ’Tutto ’75 – ‘25’, che celebrerà anche e cinquanta anni dall’uscita del suo primo disco. Ospite d’eccezione a ’Effetto Venezia’ Raffaele Paganini, che sarà il coreografo dello spettacolo di apertura di questa edizione 2025 accompagnato da tre colleghi , Simona De Nittis, Damiano Bisozzi e Alfonso Paganini, per interpretare il tema creato per questa occasione. Lo spettacolo di apertura sarà in piazza del Luogo Pio. Sempre Paganini sarà il protagonista di lezioni all’aperto in piazza del luogo Pio, con gli allievi e le allieve delle scuole di danza livornesi.

’Effetto Venezia’ è anche sinonimo di mercatini dell’artigianato di qualità, cucina tipica livornese nella miriade di locali del quartiere Venezia e giro panoramico dei ’fossi’ in battello, con stornelli, musica e degustazioni. Non mancheranno le visite nei luoghi storici come Fortezza Vecchia e Fortezza Nuova e le Chiese Barocche.

Monica Dolciotti