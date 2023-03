“Le tragedie del mare sono tutte simili. Quella del Moby non ha ancora risposte”

Luchino Chessa

Livorno, 16 marzo 2023 – «Le tragedie sono tutte simili, ovviamente ognuna nel suo grande e nel suo piccolo e ognuna nella propria situazione specifica. Però sono tutte tragedie come quella del Moby, che è una tragedia che fondamentalmente non ha ancora risposte».

Lo ha detto Luchino Chessa, figlio del comandante del Moby Prince in cui il 10 aprile del 1991 morirono 140 persone, prima di intervenire oggi al convegno Medì a Livorno, in riferimento alla tragedia del porto di Beirut del 4 agosto del 2020, insieme a Elie Hasrouthy ingegnere libanese rappresentante dei familiari delle vittime dell'esplosione.

«Dalla terza commissione parlamentare di inchiesta sul Moby - ha aggiunto Chessa - che sembra stia andando avanti mi aspetto che si chiuda il cerchio di quello che è stato fatto dalle precedenti commissioni e che alla fine si venga a far luce sulla terza nave che ha provocato la turbativa di rotta del Moby Prince. E che poi cominci a indagare su chi ha lavorato per nasconderla».

Intanto l'anniversario della tragedia del 10 aprile si avvicina: «È molto più difficile per me quest'anno - ha sottolineato - perché l'11 giugno è mancato mio fratello Angelo con il quale praticamente ho condiviso e vissuto 31 anni di battaglie. Da giugno sono più solo ed è stata dura ma noi dobbiamo andare avanti dobbiamo farlo per lui e anche per Loris Rispoli dato che lui purtroppo non sta bene».