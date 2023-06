Legambiente: “Prolungamento dell’aeroporto all’Elba, scoperto il bluff di un progetto inesistente e carente”

Livorno, 21 giugno 2023 – Non si è fatta attendere la replica di Legambiente alle dichiarazioni rilasciate dal governatore Eugenio Giani in merito all’aeroporto dell’Elba.

"Le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo l’incontro con i sindaci dell’Isola d’Elba e la stampa (clicca qui) confermano quanto Legambiente Arcipelago Toscano e il Comitato per il No al prolungamento dell’aeroporto di Marina di Campo avevano detto fin dall’inizio: il progetto presentato era poco più che carta straccia – attacca Legambiente – Non era stata fatta nessuna valutazione ambientale, nemmeno per l’impermeabilizzazione provocata della pista e il rischio idraulico; il prolungamento della pista che era inderogabile ora diventa “trattabile”; la continuità d territoriale non è in questione e la sopravvivenza di Alatoscana nemmeno”.

"Eppure è su queste basi tecniche e di tempistica inderogabile che il Comune di Campo nell’Elba è stato costretto a indire un referendum che ha visto bocciata la proposta di prolungamento della pista dell’aeroporto – prosegue Legambiente –, nonostante il progetto inesistente e carente da ogni punto di vista avesse il sostegno di tutte le forze politiche e di tutte le associazioni di categoria. Un referendum che non ha raggiunto il quorum e che Giani, sbagliando ancora una volta, tende a prendere sottogamba, ma c’è da giurarci che se il risultato fosse stato favorevole si sarebbe andati avanti con un progetto che ora lo stesso presidente della Regione definisce incompleto e rivedibile”.

"Chi ha presentato quel progetto nato già vecchio e superato, e i politici e gli imprenditori che lo hanno sostenuto, aveva in mano un bluff che è stato scoperto da un pugno di cittadini, da Legambiente e da un’amministrazione comunale che ha evidenziato che molte cose non tornavano”.

"Il presidente Giani – conclude Legambiente – ha ammesso che quel bluff non è riuscito, ma sembra voler iniziare un’altra partita a poker. Legambiente Arcipelago Toscano chiede di giocare finalmente a carte scoperte e di farla finita con la politica del prendere e lasciare. Non ha funzionato e non funzionerà”.