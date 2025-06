Leggermente: libri, cultura e talk. Calati i ventidue assi nella manica

Leggermente, una parola o meglio un avverbio che di solito viene utilizzato per indicare qualcosa che avviene in modo leggero, generalmente si, ma non sempre perchè a Livorno è divenuto una sorta di gioco di parole che da ormai sette anni indica una delle rassegne letterarie più longeve del panorama letterario. Giunto quest’anno alla sua settima edizione il Leggermente Festival rappresenta ormai un’occasione unica per scrittori e lettori per confrontarsi e incontrarsi all’interno di una cornice unica nel suo genere come quella del chioschino liberty all’interno del parco di Villa Fabbricotti.

Tanti i nomi di punta che si sono susseguiti su questo inedito palcoscenico e questa occasione non sarà da meno, anche perchè come ha sottolineato in occasione della presentazione del programma Luciano Barsotti Presidente di Fondazione Livorno, uno dei principali sostenitori del festival: "Sono gli stessi autori a spingere per avere la possibilità di venire qui e dialogare delle proprie opere, consapevoli che si tratti di un’occasione unica per evadere dalla dimensione solitaria della lettura".

Dal 29 giugno, incontri e tanti nomi quindi, ben 22, anche per questa edizione, con alcuni appuntamenti che spiccano fra gli altri come quello del 5 luglio che vedrà salire sul palco Pif (nella foto) chiamato a dialogare circa il suo ultimo romanzo intitolato "La disperata ricerca d’amore di un povero idiota" (Feltrinelli 2022). Ma i nomi sono tanti e fra questi figura anche quello di una delle finaliste del premio Strega 2025 ovvero Nadia Terranova che il 17 luglio presenterà al pubblico la sua storia con "Quello che so di te" (Guanda 2025). Presenti anche grandi nomi del giornalismo come Giuliana Sgrena, protagonista della serata del 9 luglio con "Me la sono andata a cercare" (Laterza 2025).

A concludere la rassegna il 20 luglio un doppio appuntamento con Iacopo Melio e il suo "Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili" (Il Margine 2025) e Filippo Nimbi con "Sex positive" (Laterza 2025), un incontro dedicato allo sfatare quello che ancora oggi viene considerato un tabù ovvero il sesso, che attraverso questi due libri verrà esplorato in alcuni suoi aspetti meno convenzionali. Tutti gli incontri avranno inizio alle 18.30 e saranno ad ingresso gratuito, i posti a sedere messi a disposizione per questa edizione saranno 200, per partecipare non è prevista la prenotazione.

Per consultare il programma visitare il sito: https://www.leggermente.eu/it.