L’Elba senza depuratore: i dati di Goletta Verde/Legambiente sono allarmanti. E l’Unione europea ci guarda in cagnesco

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 5 ottobre 2023 – Stamani dolce risveglio con un'Elba alla crema. Complimenti al Bar Roma di Portoferraio che ha avuto l'idea. L'assalto allo scoglio di sfoglia è partito da nord est, con un piglio che ricordava quello del pirata Dragut.

L’Elba in miniatura era ben farcita e dolce abbastanza da farci trangugiare anche qualche boccone al “cioccolato amaro”, come quello dei depuratori delle acque reflue che mancano sull'isola.

Ripercorrendo la cronaca recente abbiamo visto che Marciana Marina ancora non ha terminato il suo depuratore e anche Cavo, frazione del comune di Rio, ne chiede uno. I dati rilevati a giugno da Goletta Verde al Fosso della Madonnina di Portoferraio sono stati fortemente negativi e d’altro canto all'inizio di settembre piombava su Fetovaia un divieto di balneazione.

Ma il problema è più ampio, l'Italia non rispetta le leggi europee sui sistemi di depurazione. Bruxelles ha portato il Belpaese per la seconda volta in Corte di Giustizia Ue per le carenze in materia di trattamento delle acque di scarico urbane. Proprio le località a vocazione turistica con un ampio sbalzo di presenze, erano state indicate dall'Unione europea come particolarmente a rischio e bisognose di interventi efficaci.

Legambiente sottolinea da anni come quello di una nuova dotazione per la depurazione e il riuso delle acque reflue sia un intervento prioritario per l’economia turistica elbana. La nostra soffice delizia alla crema che cosa ha fatto in questa direzione?

La domanda sorge spontanea. “Cavo, che nella stagione estiva ospita qualche migliaio di turisti, è servito da un sistema di smaltimento obsoleto che scarica i liquami a largo del pontile di attracco dei traghetti” - si legge nell'interrogazione che il gruppo di minoranza consiliare Cambiamo! ha presentato lo scorso agosto al sindaco di Rio sulla realizzazione di un depuratore a Cavo.

La bellissima Marciana Marina a oggi non ha terminato i lavori del suo depuratore. La realizzazione è stata deliberata il 20 giugno del 2020 e si vedono i risultati dei primi interventi, perché i dati di Goletta Verde, dopo un lungo trend negativo, negli ultimi 2 anni sono risultati nella norma. Le migliorie però non bastano a gestire le criticità.

«A fine giugno 2023 le forti piogge hanno causato un copioso sversamento di acque maleodoranti al Moletto del Pesce, sempre a rischio per il troppo pieno (i rilevamenti di Goletta Verde erano stati fatti prima)«, scriveva Legambiente nella nota alla stampa.

Sempre secondo i dati rilevati da Goletta Verde a giugno 2023 le acque del fosso della Madonnina di Portoferraio erano risultate fortemente inquinate. Un caso segnalato da tempo per via dei frequenti sversamenti da troppo pieno all’altezza della provinciale tra Portoferraio e Porto Azzurro.

Infine, ai primi settembre il sindaco di Campo nell'Elba emetteva un divieto di balneazione lampo per la nota spiaggia di Fetovaia, dove era stata rilevata dall'Arpat un'altissima presenza di enterococchi intestinali. Una settimana prima il divieto aveva interessato le spiagge di Seccheto e Cavoli.

di Valerie Pizzera