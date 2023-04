Lemmetti amministratore unico di ‘Amicobus’

Livorno, 28 aprile 2023 – Chi si ricorda Gianni Lemmetti? L’assessore al bilancio del Comune di Livorno con il sindaco grillino Filippo Nogarin?

Dopo la parentesi romana alla corte di Virginia Raggi, ora è stato nominato nuovo amministratore unico di Amicobus, la società che espleta il servizio di trasporto scolastico degli alunni nei comuni di Cascina e Calci. Lemmetti è stato scelto dalla rosa dei candidati per il suo curriculum (assessore al bilancio al Comune di Livorno e al Comune di Roma) e per le idee sul futuro della società.

«Ringraziamo Alessandro Del Seppia per questi anni di attività alla guida di Amicobus – ha detto Michelangelo Betti, sindaco di Cascina –. e diamo anche il benvenuto al dottor Gianni Lemmetti, che arriva a Cascina con un curriculum segnato da esperienze importanti. Siamo fiduciosi che con questo passaggio del testimone ci sarà il mantenimento della qualità della guida di Amicobus e che magari possa esserci la possibilità di far crescere ulteriormente la società sia in termini di qualità del servizio ma anche provando a cercare nuove prospettive implementando le attività».

“Amicobus è una piccola grande società – ha aggiunto Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci – che gestisce il trasporto scolastico anche per Calci. Piccola perché ha un solo amministratore e pochi dipendenti. Ma grande perché svolge, direi bene, un servizio delicato, importante per numerose famiglie». Poche parole da parte del nuovo amministratore Gianni Lemmetti, che preferisce far parlare i fatti. «Posso solo aggiungere che Amicobus svolge un servizio fondamentale per le comunità di Cascina e Calci. Sono onorato della scelta fatta dai sindaci e sono pronto per affrontare questa nuova sfida».