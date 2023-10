L’esercito dei portalettere livornesi: 50 chilometri al giorno per consegnare tremila pacchi con una flotta supergreen

Livorno, 27 ottobre 2023 – I livornesi sono compratori compulsivi. Lo dimostrano i numeri forniti da Cristiana Zucchellini, capo area recapito area manager delle Poste di Livorno, Grosseto, Pisa, Massa e Lucca che ha illustrato a La Nazione il mondo dei portalettere. Un vero e proprio esercito di persone che, ogni giorno, percorrono 50 chilometri per portare pacchi e lettere, posta e documenti ai cittadini. "Noi consegniamo quotidianamente una quantità enorme di cose, oltre 40mila oggetti di corrispondenza a firma (raccomandate o pacchi) – dice la capo area –. In provincia di Livorno circa il 40% degli oggetti consegnati a firma sono pacchi. Questo significa che i livornesi comprano molto online. Una media di 3mila pacchi al giorno. Gli elbani poi ordinano in modo esponenziale". La consegna è in continua evoluzione per renderla sempre più efficiente: "Stiamo consegnando con la massima professionalità – spiega la Zucchellini – i portalettere telefonano ai clienti, cercano di finalizzare la consegna nel modo più veloce possibile. Hanno palmari di ultima generazione che permettono la tracciatura e il monitoraggio. Il portalettere segue le abitudini del cliente, e il monitoraggio permette di avere il perfetto controllo della spedizione".

Una tecnologia all’avanguardia che risulta essere la ricetta vincente per i servizi delle Poste. In provincia di Livorno ci sono 160 zone di recapito sulle 765 nelle cinque province, vengono serviti 90mila civici con una flotta di mezzi che segue l’avanzamento tecnologico che è sempre più green. "Abbiamo il 70% di mezzi super ecologici e abbiamo 41 colonnine di ricarica. Mezzi a due ruote, tre ruote e le auto. Alcuni sono a zero emissioni e con una ergonomia migliorativa. E’ stata potenziata la capienza perché i pacchi sono sempre più voluminosi" spiega la responsabile.

Anche in questo settore il personale ha un’età media di 48 anni e il 67% è donna. Un’azienda a forte trazione femminile. "Io sono arrivata l’8 marzo – dice la Zucchellini – dopo aver fatto esperienza di direzione a Reggio Emilia e Savona. Sono originaria di Montechiarugolo, in provincia di Parma. Questa realtà è molto stimolante". Poste Italiane è un’azienda in continua espansione, è caccia aperta alle nuove professioni. Si ricercano vari profili: dai portalettere ai consulenti commerciali, dagli impiegati di sportello agli specialisti in logistica o sicurezza, poi ci sono ruoli iper specializzati come quelli degli ingegneri. Per fare la propria candidatura basta accedere al database https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/job/215/?utm_medium=jobshare. In molti sono partiti dal basso, come la giovane Ada Vassallo, di Borgo a Buggiano, madre di due figli che, dopo una bella gavetta, oggi è responsabile di produzione. "Poste punta molto sul personale – chiude la dirigente – dà opportunità di fare carriera e spende tante risorse per la formazione. Anche i neo assunti a tempo determinato al momento dell’arrivo in Poste, vengono seguiti".

di Michela Berti