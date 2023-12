L’eterogenesi dei fini spiegata in parole semplici

Livorno, 10 dicembre 2023 – La storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. Ci sono dei momenti, come ricorda da maestro Francesco De Gregori, in cui la storia viene direttamente a casa tua e non chiede certo il permesso. L’invasione della Russia in Ucraina, la distruzione, le vittime, il dolore, sono apparsi subito come fatti gravissimi, ma tutto sommato lontani dal nostro vivere quotidiano.

E invece la storia entra dentro le stanze: ci siamo ritrovati il costo dell’energia alle stelle, il gas a 300 euro al megawattora, decuplicato in pochi mesi per effetto di una precisa strategia russa che ha utilizzato le sue fonti energetiche per cercare di condizionare la risposta dell’Occidente. Il tutto con una dose abbondante di propaganda, facendo immaginare inverni al freddo ed economia in crisi in Europa. Ma, la storia dà torto e dà ragione.

A un anno di distanza il gas ora costa molto meno, 40 euro al megawattora, e nonostante tutti i problemi non siamo certo al freddo. Nel 2022 abbiamo speso 65 miliardi di euro per il gas importato, nel 2023 meno della metà, solo 29 miliardi (fonte Ispi). Non è stato Putin a chiudere i rubinetti del gas: li abbiamo chiusi noi alla Russia approvvigionandoci altrove grazie anche ai rigassificatori. Possiamo dire che per l’Italia, Livorno e Piombino, con le loro navi rigassificatrici, stanno dando un prezioso contributo a tenere basso il prezzo del gas.

Nel frattempo crollano gli introiti russi nel settore energetico. E non finisce qui: l’ostilità russa nei confronti dell’Ucraina, sta determinando esiti imprevisti come il grosso investimento di Metinvest (insieme a Danieli) per la nuova Acciaieria di Piombino con 1400 posti di lavoro. Un caso da manuale quando si vuole descrivere l’eterogenesi dei fini: invece di affossare l’Europa, il regime russo la sta facendo rivitalizzare.

di Luca Filippi