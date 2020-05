Castagneto Carducci - San Vincenzo, 29 maggio 2020 - Il 29 maggio del 1956 nasceva, a Firenze, Rossella Casini. Nel 1981 Rossella, giovane studentessa universitaria, veniva uccisa dalla 'ndrangheta a Palmi (Reggio Calabria), dove stava cercando di salvare il fidanzato Francesco Frisina, di famiglia appartenente balle cosche, dal suo destino criminale. Rossella Casini viene ricordata nel giorno del suo compleanno da Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, e dai suoi presìdi locali a lei intitolati: quello di Palmi, di San Vincenzo/Castagneto Carducci, di Viareggio e di Pavia. Rossella, vittima innocente della violenza mafiosa, oggi avrebbe compiuto 64 anni. "Vogliamo ricordarla in vita, piena di gioia e di futuro, appassionata studentessa, che a Firenze, in Borgo La Croce vive il suo amore, purtroppo inconsapevole del suo destino. Il nostro pensiero va a Rossella, che non ha avuto giustizia, nonostante due processi, dai quali pur riconoscendo l'ambiente 'ndranghetista della famiglia del fidanzato, a partire dalla sorella, non sono emersi colpevoli". A Firenze all'inizio di Borgo la Croce venendo da piazza Beccaria (a due passi dalla sede centrale de La Nazione) una lapide affissa al palazzo dove abitava ricorda perennemente Rossella Carlesi

Il 29 maggio, «Libera» ricorda Rossella invitando a pubblicare sui profili personali e sulle pagine social (Facebook, Instagram, ecc) la sua foto con un pensiero a lei dedicato. I presìdi scriveranno una 'lettera a Rossella', che verranno poi composte in un video, prodotto da Libera Palmi, che sarà messo in rete, sempre nella giornata della sua nascita.

A Palmi verrà celebrata una messa per Rossella, che sarà officiata dal Referente regionale di Libera Calabria, don Ennio Stamile.

p.b.