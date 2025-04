Livorno, tutte le iniziative per la festa della Liberazione: incontri, cerimonie e musica

Livorno, 23 aprile 2025 - Si apre già da giovedì 24 aprile il vasto calendario di appuntamenti per l’80° anniversario della Liberazione Nazionale. Oltre alle cerimonie istituzionali del 25, concordate con la Prefettura, e in collaborazione con la Provincia di Livorno, sono previste numerose iniziative collaterali che partono già dal 24 aprile, messe a punto con le associazioni antifasciste (Aned, Anppia, Anei, Anpi) e con Istoreco insieme ad associazioni culturali e istituzioni del territorio. GIOVEDI' 24 APRILE • Alle 17 ai Bottini dell’Olio - Inaugurazione Mostra “Una Provincia in Guerra (1940/1945). La mostra, composta da 21 pannelli toccherà diverse zone della provincia. Partendo da due poli geograficamente opposti della provincia, Livorno e Campiglia Marittima, arriverà nei comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Piombino e San Vincenzo nel corso dei mesi di maggio, giugno, settembre. • Alle 21 agli Hangar Creativi (via Carlo Meyer 65) si terrà il “Concerto della Liberazione”. Orchestra del Conservatorio Pietro Mascagni . Musiche di A. Vivaldi, N.Rota, J.Williams, N.Piovani, E.Morricone, F.de Andrè, N.Rosso. Direttore e violino Chiara Morandi, Violino Sofia Scala, Saxofono marco Vanni, Voce Alice Ricciardi, Tromba Gabriele Quirino. Ingresso libero • Alle 21.45 - Granducato TV trasmissione sulla Liberazione con ANPPIA, ANPI e Studenti Livornesi (registrata al The Cage). VENERDI’ 25 APRILE • Alle 8.30 - Largo Divo Demi - Deposizione fiori a cura dello SPI CGIL Alle 10 – Piazza della Vittoria Monumento ai Caduti in Guerra - Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine Alle 10.20 – Via Ernesto Rossi Bassorilievo al Partigiano - Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine Alle 10.30 – Piazza Cavour partenza corteo diretto a Piazza del Municipio, preceduto dalla Banda Città di Livorno Alle 11.00 – Piazza del Municipio il saluto del Sindaco Luca Salvetti insieme al Prefetto Giancarlo Dionisi e la prolusione a cura della dottoressa Rosy Bindi • Alle 12 - Palazzo Comunale - Deposizione fiori alla targa commemorativa a Garibaldo Benifei, a cura delle associazioni antifasciste • Dalle 14 alle 18.30 - Darsena Nuova - Gara Remiera Palio della Liberazione

DOMENICA 27 APRILE

• Alle 19 - Teatro 4 Mori - Spettacolo teatrale “Testa di Rame” prodotto e diretto dalla Compagnia degli Ananassi

LUNEDÌ 28 APRILE

• Alle 15.15 - Via Pelletier, 64 - Scopertura della targa commemorativa dedicata a Lanciotto Gherardi • Alle 17 - Biblioteca Labronica sede Villa Fabbricotti - Presentazione del volume “La Ribelle. Vita straordinaria di Nadia Parri” di Giorgio van Straten a cura di Istoreco

MARTEDÌ 29 APRILE

• Alle 21 - Teatro Goldoni - “Dovrei sapere perchè” di e con Alessia Cespuglio

GIOVEDÌ 1 MAGGIO

