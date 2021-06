Livorno, 18 giugno 2021 - Piacenza espugna il PalaModigliani grazie a una miglior tenuta nervosa, che le permette di mettere la freccia nel secondo tempo e di riportarsi avanti nella serie. Libertas troppo nervosa (espulso Marchini nel finale per una testa a Pedroni), ma niente è ancora finito perché domenica si torna in campo e si riparte dallo 0-0.

E come ha vinto a Piacenza, la squadra di Gigi Garelli può ripetersi davanti al pubblico amico. Certo, la Bakery ha già un match point che proverà a sfruttare subito: ci si aspetta dunque una gara 4 tiratissima. Partita equilibrata con continui sorpassi nei minuti iniziali, fino al piccolo allungo di Piacenza che si porta 7-13 con la bomba di Planezio.

La Libertas inizia a recuperare con canestri da sotto, perché dalla lunga il pallone non entra mai. È Marchini a realizzare il pari a quota 17, Sacchettini risponde subito ma sulla sirena di fine primo quarto Salvadori trova la tripla che fa mettere il naso avanti agli amaranto.

Al rientro in campo Piacenza parte meglio (21-27), approfittando anche di un paio di errori marchiani in attacco di Forti e compagni. Casella si sblocca dall’angolino, poi anche Ammannato segna da tre per il 29-31 impedendo alla Bakery di scappare e Toniato di tabellone firma il sorpasso.

Non è finita, perché Casella dal perimetro in fiducia ne mette un’altra e Campanella deve ricorrere al timeout (35-31, parziale di 11-2). Un gioco da tre punti (canestro e fallo subito) di Udom riporta Piacenza a contatto e allo scadere Casella fa un bel movimento lungo linea ma sbaglia l’appoggio e le squadre vanno al riposo sul 35-34.

Piacenza riparte fortissimo con un 10-0 chiuso dalla tripla di Forti, ma Sacchettini dalla media distanza tiene la Libertas a 5 lunghezze. Ancora Forti da tre, imitato però da Perin. E Udom in contropiede segna subendo fallo: 41-48. Ammannato e Casella (due volte) ricuciono immediatamente (47-48) e il PalaModigliani si infiamma di nuovo. Ricci dalla lunetta impatta a 49 dopo l’1/2 di Planezio. Pedroni dall’angolino riporta Piacenza avanti di 4 e si va all’ultimo riposo sul 51-55.

Marchini segna due volte in penetrazione, ma Perin mette tre bombe di fila e Piacenza scappa a +9 con 7’41” da giocare. Sacchettini segna da sotto, la Libertas continua a sbagliare e si innervosisce cercando conclusioni difficili. Toniato riporta a -9 la Libertas, ma Udom segna prima dall’angolino e poi da sotto chiude di fatto la gara. La schiacciata di Toniato serve solo per lo spettacolo e per far capire alla Libertas che domenica può impattare ancora la serie. Finisce 63-76, con Piacenza che festeggia insieme ai suoi tifosi e Livorno che prova a riordinare le idee per impattare di nuovo la sede.

Il tabellino

LIBERTAS 63

PIACENZA 76

LIBERTAS: Ammannato 6, Del Monte ne, Mancini ne, Forti 6, Geromin ne, Toniato 13, Castelli 2, Ricci 6, Salvadori 9, Bonaccorsi ne, Casella 14, Marchini 10. All. Garelli

PIACENZA: Pedroni 7, Guerra ne, Perin 20, Vico 4, Planezio 9, Czumbel, Sacchettini 16, Birindelli 5, El Agbani ne, Udom 12, Gambarota 3. All. Campanella

Parziali: 20-19, 15-15, 16-21, 12-21.

Note: espulso Marchini per una testata a Pedroni a 32” dalla fine.