Liberty Magona, cig straordinaria. Ammortizzatore per 401 addetti

PIOMBINO (Livorno)

Un primo risultato raggiunto, ma ora i sindacati chiedono di affrontare il nodo principale della vertenza Magona che è in crisi per problemi finanziari della proprietà, non per mancanza di commesse. E’ stato infatti sottoscritto l’accordo per la concessione della Cig straordinaria per 12 mesi, dal 4 luglio 2025 al 3 luglio 2026, a 401 addetti della Liberty Magona di Piombino, industria siderurgica che produce lamiere zincate e preverniciate alla base del settore elettrodomestici, edilizia e auto. L’accordo riguarda 251 operai e 150 impiegati ed è stato firmato al Ministero del Lavoro da Mimit, Regione Toscana, Liberty Magona srl, Confindustria, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil unitamente alle rsu."I lavoratori Magona messi in sicurezza con la proroga della cassa integrazione straordinaria, ma ora è il momemento di salvare la storica azienda piombinese" affermano i sindacati. "A questo punto è sempre più fondamentale arrivare a un passaggio di proprietà, ogni giorno che passa la situazione è sempre più complicata", dice Lorenzo Fusco, segretario Uilm.

"Non è al momento previsto niente, nessuna nave per la ripartenza - ha continuato - lo stabilimento di Taranto sta producendo poco e da lì non arrivano navi, il governo si era impegnato a cercare di reperire coils da altre aziende italiane. Ma è pur vero che la situazione economica Liberty Magona è compromessa, quindi prima si svolta, prima si inizia a ripartire". Il Governo durante l’ultimo incontro aveva evidenziato che c’erano due gruppi interessati all’acquisto e che "nell’arco di pochi giorno avrebbero presentato un offerta vincolante, cosa possibile anche in assenza dell’accordo che era saltato con Greensteel - ricorda Fusco - mercoledì 25 siamo a Roma per continuare il percorso sull’accordo di programma Metinvest, ma chiederemo se ci sono novità per Magona".

"La richiesta di Cigs riguarda fino a 401 lavoratori dello stabilimento di Piombino, attualmente colpito da una grave contrazione della produzione, determinata da fattori nazionali e internazionali", hanno ricordato David Romagnani Fiom e la Rsu Diego Trapanesi, presenti all’incontro. Erano al tavolo ministerialee, oltre ai rappresentanti aziendali e istituzionali, le organizzazioni sindacali – tra cui la Fiom Cgil, con il funzionario – che hanno svolto un ruolo centrale nella tutela dei lavoratori. L’accordo prevede la concessione della Cigs fino al 3 luglio 2026; la rotazione dei lavoratori; l’anticipo diretto da parte dell’azienda del trattamento salariale; il monitoraggio continuo dell’accordo; l’avvio di politiche attive del lavoro, in coordinamento con la Regione Toscana, con un incontro già previsto per il 26 giugno. La Fiom Cgil ha espresso soddisfazione per l’accordo che, "pur in un quadro critico, consente di salvaguardare i livelli occupazionali e le competenze professionali dello stabilimento, senza ricorrere a esuberi".

Maila Papi