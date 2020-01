Livorno, 22 gennaio 2020 - La senatrice a vita Liliana Segre è cittadina onoraria di Livorno. La senatrice ha accolto, con un messaggio di saluto alla città, la cittadinanza onoraria che le è stata conferita dal consiglio comunale di Livorno con voto unanime durante la seduta del 12 dicembre. La senatrice ha apprezzato la cittadinanza onoraria e le parole di stima e solidarietà, sottolineando la storia e le tradizioni di Livorno di cui bisogna essere orgogliosi.

"Sono particolarmente soddisfatto della risposta positiva della senatrice Liliana Segre - ha affermato il sindaco Luca Salvetti - che ha accettato la cittadinanza onoraria. Studieremo il modo di semplificare il percorso per far avere alla Senatrice l'attestazione scritta della cittadinanza, perchè a causa dell' età avanzata, ha difficoltà negli spostamenti".

Intanto, la senatrice sospende i suoi incontri con gli studenti. L'ultima data confermata del suo ciclo di conferenze è fissata ad aprile in provincia di Arezzo. La notizia è stata anticipata dalla responsabile dello staff della senatrice, Maria Paola Gargiulo, al Ducato, l'organo di informazione della scuola di giornalismo di Urbino. Lunedì scorso, la senatrice aveva incontrato a Milano, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, migliaia tra studenti e docenti delle scuole italiane, tra le quali il liceo "Laurana-Baldi" di Urbino. Ma questo «non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza», ha detto il figlio, Luciano Belli Paci.