L’impalcatura non è a norma, ancora una denuncia per un titolare di un cantiere edile

Livorno, 14 ottobre 2023 – I carabinieri di Cecina con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno e del Nucleo forestale di Cecina hanno effettuato delle ispezioni ai cantieri nel Cecinese.

In particolare uno dei controlli ha portato i militari a denunciare in stato di libertà un 75enne originario del Napoletano, titolare di un’impresa edile avente sede legale in zona, poiché ritenuto responsabile di aver violato la normativa di settore in relazione all’impalcatura, cui viene posta particolare attenzione visti i potenziali pericoli.

In tale caso è stata riscontrata una distanza eccessiva – rispetto ai parametri di legge – dalla parete dell’immobile a cui era appoggiata, con tutti i rischi che ne possono conseguire per i lavoratori che la utilizzano. Per il titolare è stata elevata un’ammenda pari a 614,25 euro con l’obbligo di provvedere a mettere in sicurezza il cantiere.