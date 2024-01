L’incidente, l’amico di famiglia: aumentano le odiose truffe agli anziani. Gli avvertimenti dei carabinieri

Livorno, 5 gennaio 2023 – L’odioso reato delle truffe agli anziani ha fatto registrare un caso del tutto inedito subito dopo Capodanno. A fare la segnalazione è il comando proviciale dell’Arma che mette in guardia e invita "a contattare il 112 sempre e a non aprire a sconosciuti". Vittime del primo raggiro moglie e marito. L’uomo ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto, mentre era in casa con la moglie, qualificatosi per carabiniere. Lo ha invitato a recarsi al comando stazione dell’Arma prossimo alla sua abitazione (via Fabbricotti) per la notifica di un verbale per violazione del codice della strada.

L’anziano è subito uscito, ma mentre era per strada è stato chiamato ripetutamente dal falso carabiniere per accertarsi che si stesse recando al comando. Una volta verificato che l’anziano era arrivato, un complice del falso carabiniere ha chiamato al telefono la moglie che era a casa e le ha riferito che il marito era in stato di fermo e che di lì a breve si sarebbe presentato da lei un altro carabiniere, al quale avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro, o oggetti prezioni se non avesse avuto a disposizione la somma richiesta, per ottenere la liberazione del marito. Infatti dopo poco il secondo falso carabiniere, una persona in abiti civili, ha raggiunto l’abitazione e ha chiesto alla donna di consegnargli al più presto del denaro (2000 euro) e monili preziosi (del valore di alcune migliaia di euro).

Il truffatore è poi sparito con il bottino. Sempre i carabinieri riferiscono l’ulteriore caso: la persona anziana presa di mira anche questa volta ha riceve una telefonata da un uomo che si è qualificato come carabiniere. L’ha informata del fatto che un suo congiunto aveva causato un incidente stradale nel quale erano rimaste gravemente ferite delle persone. Il truffatore ha detto all’anziana, sconvolta, che per risarcire il danno e coprire le spese legali per l’incidente, doveva al più presto consegnare del denaro e gioielli ad un collega dell’Arma, oppure ad un avvocato che l’avrebbe raggiunta a casa. Così è stato. Ultimo caso: un falso addetto delle forze dell’ordine si è recato direttamente a casa della vittima prescelta con il pretesto di eseguire dei controlli di sicurezza. Una volta dentro il truffatore ha derubato la persona anziana.