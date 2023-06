L’ippodromo Caprilli ha riaperto i battenti: ecco le foto delle prime corse dell’estate

Livorno, 3 giugno 2023 – L’ippodromo Caprilli ha riaperto i battenti per questa stagione estiva con la riunione pomeridiana di oggi, sabato 3 giugno. Tutta la stagione prevede quindici giornate di corse, due in pomeridiana e le altre di domenica in notturna.

Ecco alcune foto del nostro Novi in occasione di questa sessione di apertura, che è stata seguita da un pubblico non molto numeroso (visto l’orario pomeridiano e l’alternativa data comunque dal mare), ma sicuramente partecipe e appassionato.

Corse al galoppo pomeridiane al Caprilli per la riapertura del 3 giugno (Foto Novi)

